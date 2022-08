La CAF démolit le président de Naples et lance un appel à l’UEFA

Dans un communiqué publié ce dimanche sur son site officiel, la CAF a réagi aux propos polémiques du président de Naples, Aurelio De Laurentiis, sur les joueurs africains. L’instance africaine appelle d’ailleurs l’UEFA à ouvrir une enquête disciplinaire contre le dirigeant napolitain.

« Ne me parlez plus des footballeurs africains. Je n’en prendrai plus, tant que la Coupe d’Afrique des nations sera organisée au milieu de la saison », avait lâché le président de Naples, lors d’un entretien avec Wall Street Italia. Des propos qui ont choqué dans le monde du football, notamment en Afrique. Après Kalidou Koulibaly, c’est au tour de la Confédération Africaine de Football de réagir dans un communiqué.

L’instance du football africain se dit « consternée par les propos irresponsables et inacceptables tenus par le président du Napoli FC ». « En déclarant publiquement que les joueurs qui signent pour Napoli doivent signer une clause de renonciation à la participation à la Coupe d’Afrique des Nations comme condition d’emploi, les commentaires de De Laurentiis sont susceptibles de tomber sous le coup de l’article 14 du Règlement disciplinaire de l’UEFA”, poursuit la confédération dirigée par Patrice Motsepe.

La CAF condamne les commentaires inacceptables du président du Napoli FC sur les joueurs africains https://t.co/9CarH8P1cQ — CAF Media (@CAF_Media) August 7, 2022

La CAF demande une enquête disciplinaire

Pour rappel, le règlement en question porte sur le « Racisme et autres comportements discriminatoires » avec l’alinéa 1 qui a pour objet que « toute personne (…) qui porte atteinte à la dignité d’une personne ou d’un groupe de personnes pour quelques motifs que ce soit, notamment sa couleur de peau, sa race, sa religion, son origine ethnique, son sexe ou son orientation sexuelle sera passible d’une suspension d’au moins dix matches ou pour une durée déterminée, ou de toute autre sanction appropriée. »

Se basant sur cela, la Confédération africaine de football demande à l’UEFA d’ouvrir une enquête disciplinaire contre le président de Naples. Pour finir, la CAF s’est interrogée sur ce que Aurelio De Laurentiis peut penser des autres fédérations dans le monde:

« Devons-nous supposer que le président du Napoli va inclure des conditions restrictives similaires pour les joueurs d’Amérique du Sud, d’Asie et d’autres confédérations, leur interdisant de participer à leurs compétitions continentales qui sont importantes pour le développement et la croissance du football dans le monde ? » La réaction de l’UEFA est vivement attendue.