« La bouffonnerie » : Anthony Delon réagit après le procès intenté par sa sœur Anouchka

Affaire Delon : après la comparution de ses frères devant la 17e chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 17 mars 2026, Anthony Delon a pris la parole publiquement pour demander le respect de la mémoire de leur père, disparu le 18 août 2024. L’audience porte sur la diffusion d’un enregistrement audio privé, daté du 7 janvier 2024, pour lequel leur sœur Anouchka a engagé des poursuites pour « atteinte à l’intimité de la vie privée ». Les déclarations d’Anthony, relayées par la presse et partagées sur ses réseaux, ont souligné son souhait d’apaiser les tensions familiales.

Le procès oppose Anouchka Delon à ses frères, Alain-Fabien et Anthony Delon, qui sont poursuivis pour avoir, selon la plaignante, enregistré puis diffusé une conversation privée entre elle et leur père. Lors de l’audience du 17 mars, seul Alain-Fabien s’est présenté physiquement au palais de justice ; Anthony, contraint par un engagement professionnel, n’a pas pu être présent mais a communiqué publiquement.

Anthony a transmis plusieurs éléments de réponse aux médias et sur ses comptes sociaux. Il affirme ne pas vouloir qu’un avocat « tienne des propos incendiaires » à l’encontre d’Anouchka et déclare : « Je ne désire pas être défendu aujourd’hui (…) mon combat est terminé ». Il a par ailleurs indiqué avoir retiré une plainte qu’il avait déposée contre sa sœur pour propos diffamatoires, jugeant que la procédure n’avait « plus lieu d’être » et invoquant la nécessité de préserver la mémoire de leur père.

La prise de parole d’Anthony Delon et le cadre légal

En marge de l’audience, Anthony Delon a expliqué vouloir mettre un terme aux querelles publiques, estimant que la diffusion de débats familiaux porte atteinte à la dignité et nuit à la mémoire d’Alain Delon. Dans une story publiée sur Instagram le 18 mars 2026, il a écrit : « C’est la mémoire de nos morts que l’on se doit d’honorer. La bouffonnerie d’hier a dû lui arracher des larmes de tristesse. RIP Mon père ». Ces messages ont été repris par plusieurs titres de presse et partagés sur ses profils officiels.

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Le chef de poursuite retenu par Anouchka — « atteinte à l’intimité de la vie privée » — renvoie au cadre pénal français qui sanctionne, lorsqu’ils sont établis, la captation, l’enregistrement ou la transmission sans consentement de paroles prononcées à titre privé. Les débats devant la 17e chambre ont porté à la fois sur la réalité des enregistrements et sur leur éventuelle diffusion, éléments déterminants pour l’appréciation de la qualification juridique retenue par la plaignante.