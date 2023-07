La Biélorussie affirme avoir intercepté un drone ukrainien à sa frontière

- Publicité-

Le Bélarus a annoncé lundi avoir neutralisé un drone ukrainien qui aurait violé sa frontière. Selon le service bélarusse des gardes-frontières, le drone était utilisé pour la reconnaissance de la zone frontalière du pays.

Le Bélarus, pays voisin de l’Ukraine et allié de la Russie, a déclaré avoir intercepté un drone ukrainien à sa frontière. Selon le service bélarusse des gardes-frontières, l’unité chargée de la sécurité de la frontière a découvert le drone qui aurait violé la frontière nationale depuis le territoire ukrainien. Le drone aurait été utilisé pour la reconnaissance de la zone frontalière du Bélarus.

Cette nouvelle interception de drone fait monter les tensions entre la Biélorussie et l’Ukraine. Les relations entre les deux pays se sont détériorées ces dernières années en raison de divergences politiques et territoriales. Les autorités bélarusses ont soutenu la Russie dans son conflit avec l’Ukraine, et cette nouvelle interception de drone risque d’aggraver davantage les relations déjà tendues.



La situation suscite également des préoccupations quant à la sécurité régionale. Les tensions à la frontière entre la Biélorussie et l’Ukraine pourraient avoir des répercussions sur la stabilité de la région. Les pays voisins et la communauté internationale suivent de près l’évolution de la situation et appellent à la retenue pour éviter une escalade.