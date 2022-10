La Biélorussie accuse la Pologne, la Lituanie et l’Ukraine de préparer des attaques «terroristes»

Le président bélarusse Alexandre Loukachenko accuse l’Ukraine de préparer une attaque contre le Bélarus et annonce le déploiement de troupes.

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a accusé lundi la Pologne, la Lituanie et l’Ukraine de préparer des attaques «terroristes» et un «soulèvement militaire» au Bélarus, après avoir annoncé le déploiement d’un groupement militaire «régional» avec Moscou.

«L’entraînement en Pologne, en Lituanie et en Ukraine de combattants comprenant des radicaux bélarusses, pour mener des sabotages, des actes terroristes et un soulèvement militaire dans le pays, devient une menace directe», a-t-il déclaré lors d’une réunion avec des responsables militaires, en accusant l’UE et les Etats-Unis de chercher à «aggraver la situation».

Depuis le début de l’offensive russe en Ukraine, les tensions entre l’Ukraine et la Biélorussie se sont nettement aggravées. L’Ukraine accuse notamment la Biélorussie de servir de porte d’entrée et d’attaque aux troupes russes.

Lancée le jeudi 24 février 2022, l’offensive russe en Ukraine dure depuis plus de 8 mois et s’est encore intensifiée ces derniers jours avec des bombardements massifs des installations ukrainiennes par Moscou. Des frappes qui ont été fermement condamnées par les occidentaux qui dénoncent un crime de guerre et entendent faire payer à la Russie, les conséquences de ses actes. Mais au Kremlin, Poutine, reste droit dans ses bottes et menace de riposter fortement en cas d’éventuelle attaque contre Moscou.