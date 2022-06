Kylian Mbappé : « la Ligue des Champions, c’est l’objectif »

Dans un entretien accordé à la chaîne BFM, Kylian Mbappé a assumé son désir de gagner la Ligue des Champions avec le PSG.

Après un feuilleton qui a duré plusieurs mois, Kylian Mbappé a finalement snobé le Real Madrid pour prolonger au PSG. Dans une interview accordée à BFM, Kylian Mbappé est revenu sur ses objectifs personnels et collectifs après avoir rallongé son bail avec les Parisiens. Le natif de Bondy a de nouveau réaffirmé son envie de gagner la Ligue des Champions.

«Bien sûr que la Ligue des champions est un objectif, c’est l’objectif clair, affiché, annoncé. On n’a pas besoin d’énumérer plus d’adjectifs, c’est ça qu’on veut. Maintenant, on sait qu’il y a un chemin, je pense que ça repasse aussi par faire l’unanimité sur le plan national car ces deux dernières années, on ne l’a plus fait», a expliqué Mbappé, qui a aussi évoqué la possibilité de battre le record d’Edison Cavani en tant que meilleur buteur du PSG.

«Je pense que ça peut bien se passer, maintenant ça va être quelque chose d’incroyable si je parviens à le faire. Si je continue comme ça, il n’y a pas de raison que je ne le fasse pas». Pour rappel, Cavani a inscrit 200 buts avec le club de la capitale française. Mbappé n’est donc plus très loin avec ses 170 buts, lui qui a prolongé pour les trois prochaines années avec le champion de France.