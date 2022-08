Koulibaly dézingue le président de Napoli pour ses propos « irrespectueux » sur la CAN

L’ancien défenseur central de Naples aujourd’hui à Chelsea, Kalidou Koulibaly, a fustigé les propos « irrespectueux » de son ancien président, Aurelio De Laurentiis, qui a déclaré qu’il ne signera plus les joueurs africains éligibles à la CAN.

Kalidou Koulibaly, qui a passé huit ans à Naples, a déclaré que Aurelio De Laurentiis devrait apprécier et considérer les joueurs africains tout comme il respecte les joueurs européens qui évoluent chez les Partenopei. Le Sénégalais estime cependant que le commentaire du président de Napoli n’est que son opinion et non le reflet de l’écurie italienne en tant que club de football.

« Tout d’abord, je donne et je demande le respect de toutes les nationalités. En tant que capitaine du Sénégal, je pense qu’il est injuste de parler d’une équipe nationale africaine comme ça. Je respecte ce que vous pensez, si vous croyez que l’équipe puisse jouer sans Africains, c’est son droit« , a exigé l’ancien capitaine des Gli Azzurri à BBC Sport.

« Mais je suis sûr qu’il y a beaucoup de gens à Naples qui ne pensent pas comme lui. J’ai beaucoup de respect pour la ville et pour les supporters et je ne pense pas ce que De Laurentiis a dit c’est ce que pense la ville de Naples, mais ce n’est qu’un avis », a-t-il ajouté.

De Laurentiis a déclaré dans une interview accordée au talk-show de Wall Street Italia qu’il avait averti ses responsables des transferts de ne plus lui suggérer la signature de joueurs africains. « Je leur ai dis, ‘les gars, ne me parler plus des Africains' », a déclaré De Laurentiis lors d’un évènement en streaming.

« Je n’en prendrai plus, tant que la Coupe d’Afrique des nations sera organisée au milieu de la saison. Nous sommes les idiots qui payons des salaires uniquement pour les envoyer partout dans le monde jouer pour les autres», a t-il ajouté. La frustration du président de Naples est née de la perte de ses joueurs lors des éliminatoires de la CAN 2023 reportée à janvier 2024.