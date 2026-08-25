Koh-Lanta All Stars revient sur TF1 après plusieurs crises marquantes

TF1 et TF1+ lancent ce mardi 25 août 2026 une édition All Stars de Koh-Lanta avec 18 anciens candidats réunis dans l’archipel de Las Perlas, au Panama, pour les 25 ans du programme. Ce retour remet en avant une émission de divertissement qui a aussi été marquée par plusieurs crises majeures depuis 2013.

Parmi les aventuriers annoncés pour cette saison, TF1 Info présente Clémentine comme l’une des figures du casting: la candidate dispute sa quatrième participation et débute l’aventure en binôme avec Yassin, son ancien rival. Cette édition anniversaire sert d’ancrage à un programme resté central dans le paysage télévisuel français malgré plusieurs interruptions et polémiques.

Le premier choc remonte au 22 mars 2013, lorsque Gérald Babin est mort lors de la première journée de tournage de la saison 16 au Cambodge. Le tournage a été arrêté et les équipes sont rentrées en France après ce décès, qui a durablement marqué l’histoire de l’émission.

En mai 2018, ALP et TF1 ont ensuite interrompu le tournage d’une saison aux Fidji après qu’une candidate a signalé des faits susceptibles de relever d’une agression sexuelle. Le candidat visé a contesté ces accusations et la saison n’a finalement jamais été diffusée.

En avril 2020 enfin, Adventure Line Productions a annoncé saisir le procureur de la République de Paris après des menaces visant plusieurs candidats de la saison diffusée cette année-là. La société de production réagissait alors à une vague d’insultes et d’intimidations en ligne survenue après l’élimination de Sam.