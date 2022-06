Kirin Cup: la Tunisie écrase le Japon et d’adjuge le titre

La Tunisie a remporté la Coupe Kirin après sa victoire face au Japon ce mardi en finale. Les Aigles de Carthage ont battu l’équipe nippone sur le score de 3-0.

Et le vainqueur de la Coupe Kirin est la Tunisie. Les Aigles de Carthage se sont offerts le titre après leur victoire face au Japon à Okazaka ce mardi en finale. Dans une rencontre disputée au Panasonic Suita stadium, les Tunisiens se sont imposés sur le score de 3-0.

Impuissant en première période à l’instar de leur hôte, les visiteurs ont lancé la rencontre au retour des vestiaires. Porté par Mohamed Ali Ben Romdhane qui ouvre le score sur un penalty obtenu sur une faute sur l’attaquant Taha Yassine Khenissi (1-0), les Aigles de Carthage vont dérouler leur jeu avec deux autres buts dans cette matinée tranquille pour l’équipe maghrébine.

Ferjani Sassi va en effet signer le but de break (2-0) à un quart d’heure du sifflet final avant de passer le relais à Issam Jebali pour clôturer le festival tunisien au temps additionnel (3-0).

La Tunisie l’emporte donc et s’offre cette Kirin Cup 2022. Une belle récompense pour les Carthaginois leaders du groupe J en éliminatoire de la CAN 2023 et qualifiés pour la Coupe du monde Qatar 2022. Décidément, tous les signaux sont au vert pour l’équipe tunisienne.