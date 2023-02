Kinshasa dément Kigali: les FARDC n’ont pas ouvert « le feu en direction du Rwanda »

Les Forces armées de la république démocratique du Congo (FARDC), ont récusé ce mercredi, les accusations du Rwanda. Les FARDC n’ont pas franchi la zone neutre, encore moins ouvrir le feu en direction du Rwanda, a martelé le communiqué officiel de la RDC.

L’armée rwandaise/RDF a, en date du 15 février 2023, diffusé un communiqué dans lequel elle allègue que dans la nuit du 14 au 15 février 2023, à 4 heures 30, environ 12 à 14 militaires des FARDC seraient entrés dans la zone neutre de la frontière entre la R.D. Congo/Bukavu-Ruzizi Il et le Rwanda/District de Rusizi, Province de l’Ouest, et auraient ouvert le fou sur leur Poste frontalier et que les forces de sécurité rwandaises auraient riposté.

Pour la RDC, il s’agit des allégations notoirement mensongères. En effet, précise l’armée congolaise, ce 15 février 2023, à l’aube, il s’est produit au Poste frontalier de Ruzizi II, à Bukavu, dans la Province du Sud-Kivu, un incident consécutif à l’altercation entre les éléments de la PNC, ceux des FARDC et une bande de criminels qui fuyaient, après avoir tenté d’opérer dans le quartier avoisinant la frontière. « Pendant leur fuite, il y a eu échange des tirs entre les forces de défense et de sécurité de la RDC et ces hors la loi, porteurs d’armes à feu ».

Un décès

D’après le communiqué de la RDC, la situation a créé une alerte et l’intervention efficace de « nos forces a permis de maîtriser quelques-uns du groupe, qui sont actuellement aux arrêts« . « Il s’en est malheureusement suivi un décès et un blessé dans le rang desdits bandits. Les enquêtes y afférentes sont en cours« .

« Il sied de préciser qu’en aucun cas, les FARDC ont franchi la Zone neutre, encore moins ouvrir le feu en direction du Rwanda« , insiste le document.

Pour les autorités congolaises, qui ont appelé la population au calme et à la vigilance, les accusations du Rwanda se résument à victimiser et créer des tensions, en alléguant des faits mensongers, qui dénotent de son intention de vouloir attaquer la Province du Sud-Kivu.