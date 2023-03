Kings League: le vainqueur de la première édition du tournoi de Gérard Piqué est connu

Le Final Four de la Kings League, la compétition de football a 7 organisée par Gerard Piqué, s’est déroulé ce dimanche dans l’antre du FC Barcelone. Et c’est l’équipe d’El Barrio qui a triomphé lors de cette première édition.

C’est la sensation en Espagne ces derniers mois. Créée par Gérard Piqué, la Kings league, une compétition de football à 7, a conquis les fans à travers le monde. Et ce dimanche, le Final Four du tournoi se tenait devant plus de 92 000 personnes au Spotify Camp Nou.

A l’issue des matchs entraînant et spectaculaire, c’est l’équipe d’El Barrio, du steamer Adri Contreras, qui a triomphé dans l’antre catalane lors de cette première édition. Ces derniers se sont imposés face aux Aniquiladores, emmenés par le streamer colombien Juan Guarnizo (3-0). Le trophée a été remis à l’équipe gagnante par Gerard Piqué en personne.

La Kings League est un championnat de football à sept qui se déroule sur un terrain réduit. Au départ, 12 équipes ont participé à la compétition. Bien que les règles ressemblent à celles d’un match de football traditionnel, des jokers sont ajoutés pour pimenter la rencontre. Cette nouvelle façon de jouer au football est devenue très populaire auprès des audiences de Twitch, TikTok et Youtube, qui peuvent regarder gratuitement les matchs chaque semaine.