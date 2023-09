Le dirigeant nord-coréen, Kim Jong-un, a exprimé sa confiance en la victoire de la Russie dans sa lutte contre ce qu’il décrit comme « le rassemblement du mal ». Ces commentaires ont été faits lors d’un dîner en son honneur au cosmodrome de Vostotchny, en Extrême-Orient russe.

Kim Jong-un, le leader de la Corée du Nord, a prononcé des mots de soutien et d’admiration envers la Russie lors d’un dîner qui lui était consacré au cosmodrome de Vostotchny, situé dans l’Extrême-Orient russe. Au cours de cet événement, Kim Jong-un a exprimé sa conviction que l’armée et le peuple russes remporteraient une « grande victoire » dans leur lutte contre ce qu’il a qualifié de « rassemblement du mal » cherchant à exercer une hégémonie et nourrissant des aspirations expansionnistes.

Le leader nord-coréen a salué l’armée russe et le peuple, les considérant comme les « héritiers brillants de la tradition de la victoire ». Il a souligné leur courage, leurs vertus inestimables et leur sens de l’honneur alors qu’ils sont engagés dans une « opération militaire spéciale » en Ukraine.

- Publicité-

Kim Jong-un a également levé son verre à la « santé » du président russe et aux « nouvelles victoires de la grande Russie », montrant ainsi son soutien indéfectible à la Russie dans cette période de tensions internationales.

Ces commentaires du dirigeant nord-coréen interviennent dans un contexte de préoccupations croissantes concernant la situation en Ukraine et les implications géopolitiques plus larges qui en résultent.