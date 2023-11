Kidal: l’histoire retiendra

-Publicité-

9 janvier 2013: Alors qu’on annonce que “des colonnes de djihadistes descendent sur Bamako”, Diocounda Traoré, président issu d’un putsch, demande à la France un appui aérien et du renseignement.

13 janvier 2013: François Hollande lance l’opération Serval au Mali, qui comprend également des troupes au sol et va donc au-delà de la demande exprimée par les autorités maliennes.

30 janvier 2013: l’armée française prend position à Kidal.

5 mai 2013: l’armée française interdit à l’armée malienne d’entrer dans Kidal. Parmi les militaires ainsi refoulés, le soldat Assimi Goïta. Ce jour-là, il devient évident que l’armée française n’est pas là pour combattre les terroristes, mais plutôt pour les protéger.

24 mai 2021: le colonel Assimi Goita prend le pouvoir au Mali.

2 mai 2022: Assimi Goita met fin aux accords de coopération militaire avec la France.

15 août 2022: les derniers mercenaires de l’armée française quittent le Mali.

31 octobre 2023: ne respectant pas le calendrier convenu avec les autorités maliennes, la Minusma abandonne son camp de Kidal aux terroristes du CSP.

14 novembre 2023: les forces armées maliennes entrent dans Kidal, désertée par la racaille terroriste, pilonnées durement par les FAMA après que leurs parrains français et onusiens aient été contraints de quitter le Mali.

L’histoire retiendra que ce que l’armée française, la force européenne Takuba et la force onusienne Minusma n’ont pas réussi à faire en 10 ans, le Mali l’a fait en 2.

HOURRA!

Merci à Assimi Goïta, Sadio Camara, Abdoulaye Maïga, Malick Diaw, Ismaël Wague, Abdoulaye Diop. Merci aux vaillants soldats maliens. Merci aux alliés stratégiques du Mali! Merci au peuple malien. Merci à Adama Ben Diarra et à tous les patriotes maliens et panafricains qui ont défendu avec détermination le gouvernement, l’armée et le peuple maliens contre les attaques sournoises et meurtrières, la traîtrise, la désinformation, la perfidie, la guerre de communication, les sanctions abjectes de la Cedeao et de l’Union européenne.

Hommage aux soldats maliens morts pour sauver leur pays. Yako à tous ceux qui ont perdu des proches, des biens à cause de cette sale guerre de la France et ses supplétifs pour s’agripper à son précarré colonial.

La reconquête de Kidal est une victoire d’étape, mais le combat n’est pas terminé. Il faut continuer de dératiser la zone, sécuriser les acquis et redéployer l’Etat le plus rapidement possible dans les zones nouvellement reconquises, pour que les déplacés puissent s’y réinstaller.

L’Afrique, libre et prospère, ou la mort!

PS: L’histoire retiendra aussi qu’il n’y a jamais eu de “colonnes de djihadistes qui descendaient sur Bamako” en janvier 2013, comme l’a établi l’historien français Jean-Christophe Notin dans son ouvrage “la guerre de la France au Mali”. Cette rumeur a juste servi de prétexte au déploiement de l’opération militaire au Mali que la France préparait depuis de longues années.