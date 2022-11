Kherson: la Russie se retire, l’Ukraine annonce la reprise de 12 localités

Alors que l’armée russe a annoncé le début de son retrait de la région de Kherson, l’armée ukrainienne a de son côté annoncé avoir repris mercredi, 12 localités dans la zone.

L’armée russe a annoncé jeudi avoir commencé à se replier dans la région de Kherson, cible d’une contre-offensive des forces de Kiev dans le sud de l’Ukraine, pour se repositionner sur la rive orientale du fleuve Dniepr.

« Des unités du contingent de troupes russes manœuvrent vers des positions aménagées sur la rive gauche du fleuve Dniepr, conformément au plan approuvé » la veille, a indiqué le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

Une décision très difficile

Le général Sergei Surovikin, commandant de l’opération russe en Ukraine, a confirmé à la télévision russe le retrait des troupes de Kherson annoncé mercredi par le ministre des Affaires étrangères, selon la BBC.

« Je comprends que c’est une décision très difficile. En même temps, nous sauverons la vie de nos militaires et la capacité de combat de nos troupes », a-t-il déclaré, ajoutant que ce retrait doit avoir lieu « dans un proche avenir ».

Ce retrait, annoncé mercredi, implique un départ de la ville éponyme de Kherson, la seule capitale régionale capturée par le Kremlin depuis son offensive fin février en Ukraine.

Les forces ukrainiennes gagnent du terrain

Commentant l’annonce du retrait des troupes russes de Kherson, le président Ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé les Ukrainiens à l' »extrême prudence » et à « tout gagner » : « L’ennemi ne nous fait pas de cadeau, ne manifeste pas de ‘geste de bonne volonté’. Nous devons donc faire preuve d’une extrême prudence, sans émotions, sans prise de risque inutile, afin de libérer toute notre terre avec des pertes aussi minimes que possible ».

Ce jeudi, l’armée ukrainienne a de son côté annoncé avoir repris mercredi, 12 localités dans la zone de Kherson.

« Ils ont de vrais problèmes »…

Les forces russes ont essuyé mercredi un important revers avec le retrait de Kherson, capitale régionale du sud ukrainien et cible d’une contre-offensive de Kiev. « C’est la preuve qu’ils ont de vrais problèmes, la Russie, l’armée russe », a jugé mercredi, le président américain, Joe Biden.

Plus de 100.000 militaires russes ont été tués ou blessés depuis le début de l’invasion de l’Ukraine, a estimé mercredi le chef d’état-major américain, le général Mark Milley, ajoutant que les pertes étaient probablement du même ordre côté ukrainien.

« Il y a bien plus de 100.000 soldats russes tués et blessés », a-t-il déclaré, alors qu’il s’exprimait devant le New York Economic Club. « Même chose probablement du côté ukrainien », a-t-il ajouté.