Kepa: « Je suis très fier d’être au Real Madrid »

Prêté par Chelsea, le portier espagnol Kepa Arrizabalaga a été présenté par le Real Madrid ce mardi. L’occasion pour le joueur de livrer ses premières impressions sous ses nouvelles couleurs.

Suite à la sérieuse blessure de Thibaut Courtois, qui le tiendra éloigné des terrains pendant une période prolongée, le Real Madrid s’est lancé à la recherche d’un gardien de but. La quête s’est soldée par la découverte d’un véritable trésor pour le club espagnol. En effet, le lundi dernier, le Real Madrid a officiellement dévoilé l’acquisition en prêt de Kepa Arrizabalaga, en provenance de Chelsea. Au lendemain de cette annonce, le joueur espagnol a été présenté aux supporters et à la presse.

« Je voudrais adresser un message de soutien à Thibaut, Éder et Arda et je leur souhaite un prompt rétablissement car les blessures sont ce qu’il y a de plus difficile dans nos carrières. C’est l’un des jours les plus importants et les plus spéciaux de ma carrière sportive et de ma vie. Je suis très fier d’être au Real Madrid . Je ne manquerai jamais de travail acharné, d’engagement et d’efforts avec ce maillot aussi bien à l’entraînement qu’en match. J’espère que nous pourrons encore ajouter à l’armoire à trophées de Madrid et enrichir la légende du club. Hala Madrid”, a-t-il déclaré.

En conférence de presse, après la présentation, Kepa a confié qu’il ne serait pas contre de poursuivre l’aventure au Real Madrid à la fin de son prêt. “J’espère. Aujourd’hui est le premier jour de mon prêt. Nous avons du temps, on verra. J’espère que mon rendement permettra ça.« , déclare -t-il.

Préalablement à la cérémonie de présentation, Kepa Arrizabalaga a apposé sa signature sur le contrat flambant neuf dans les enceintes de la salle du conseil d’administration de la Ciudad Real Madrid, en compagnie du président Florentino Pérez. À l’issue de cette signature, il s’est vu remettre une montre, une réplique du stade Santiago Bernabéu, ainsi qu’un maillot arborant fièrement son nom et le numéro 25.

