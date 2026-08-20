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Kenya: sept morts dont 5 Américains dans le crash d’un hélicoptère touristique

Un hélicoptère touristique s’est écrasé mercredi dans le comté de Samburu, au nord du Kenya, faisant sept morts. Parmi les victimes figurent cinq ressortissants américains ainsi que le chef des services de renseignement équatoriens et son épouse.

Romaric Déguénon
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Kenya: sept morts dont 5 Américains dans le crash d’un hélicoptère touristique
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Un accident tragique a endeuillé le secteur touristique kényan. Un hélicoptère transportant sept personnes s’est écrasé mercredi dans le comté de Samburu, alors qu’il se dirigeait vers la réserve de Loisaba, une destination prisée pour les safaris. Les six passagers et le pilote présents à bord ont tous perdu la vie, selon les autorités locales. Parmi les victimes figurent cinq Américains, a confirmé le département d’État américain.

Le bureau de la présidence équatorienne a également annoncé le décès de Michele Sensi-Contugi, responsable des services de renseignement du pays, et de son épouse Stephany Hollihan. Tous deux disposaient également de la nationalité américaine et se trouvaient au Kenya dans le cadre d’un séjour touristique.

Les secours confrontés à des conditions difficiles

Les circonstances exactes du crash restent à déterminer. L’agence de voyages de luxe &Beyond, qui organisait l’excursion, a indiqué qu’une enquête devait permettre d’établir les causes de l’accident. Les opérations de recherche et de récupération ont été compliquées par la nature particulièrement accidentée du terrain ainsi que par un incendie survenu sur le site du crash, selon la Croix-Rouge kényane.

L’ambassade des États-Unis a indiqué être en contact avec les autorités locales afin d’apporter une assistance aux familles et aux ressortissants concernés.

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