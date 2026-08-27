Kenya : NCBA et BasiGo lancent un financement pour 1 000 véhicules électriques

NCBA et BasiGo ont annoncé le 26 août un partenariat destiné à financer 1000 véhicules électriques au Kenya pour le transport public et les flottes professionnelles. Le dispositif vise les opérateurs de transport, les entreprises et les institutions, dans un marché où le coût initial reste l’un des principaux freins à l’adoption.

Les PSV SACCOs et les compagnies de transport établies pourront accéder à un financement couvrant jusqu’à 90 % de la valeur du véhicule sur 60 mois. Pour les membres individuels de SACCO, l’offre monte jusqu’à 80 % sur 48 mois, avec des frais de dossier annoncés à 1,5 %.

Le partenariat s’appuie aussi sur le modèle Pay-As-You-Drive de BasiGo, conçu pour étaler une partie du coût d’exploitation après la mise en circulation. Cette formule doit permettre de réduire l’apport initial demandé aux opérateurs appelés à renouveler ou agrandir leurs flottes.

NCBA inscrit l’opération dans sa stratégie de mobilité électrique. Le groupe bancaire indique disposer d’un fonds EV de 2 milliards de shillings kényans et de six stations de recharge déjà installées en Afrique de l’Est, alors que plus de 800 millions de shillings ont déjà été engagés dans des actifs de mobilité durable.