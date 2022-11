Kemi Seba, Nathalie Yamb et Afrique Média dans le collimateur des Etats-Unis

Les Etats-Unis accusent les activistes franco-béninois Kemi Seba et la russo-camerounaise Nathalie Yamb ainsi que la chaîne de télévision Afrique Média basée au Cameroun, d’être des relais de la désinformation et de la propagande russe en Afrique. Selon le rapport détaillé du Département américain, Kemi, Yamb et Afrique Média travaillent de concert avec Evguéni Prigojine, l’influent homme d’affaire russe, proche de Vladimir Poutine.

Le président de l’ONG Urgences Panafricanistes Kemi Seba qui dit mener une lutte pour l’autodétermination de l’Afrique et Nathalie Yamb qui se fait appeler la « dame de Sotchi », la chaine de télévision Afrique Média et l’Association pour la recherche libre et la coopération interne, risquent d’être sanctionnés par les Etats-Unis.

Dans un rapport publié le 4 novembre 2022, le département d’État américain les a désigné comme des agents d’influence de l’écosystème de désinformation et de propagande liés à Evguéni Prigojine, le tout puissant homme d’affaire réputé proche du président Poutine et fondateur de Wagner; une société de défense privée, que les Etats-Unis considère comme une milice privée au service du Kremlin.

Dans ce rapport qui qualifie Kemi Seba du porte-parole du projet néocolonial du Kremlin, le département d’Etat américain a indiqué que « la démarche d’Evguéni Prigojine est censée soutenir les idéaux panafricains, tels qu’une plus grande fraternité et la collaboration entre les peuples d’origine africaine, mais elle vise en réalité à soutenir l’exploitation sans bornes des ressources africaines par le groupe Wagner, notamment l’or, les diamants et le bois ».

Wagner en Afrique

Wagner est actuellement très actif en Centrafrique et au Mali où il travaille en étroite collaboration avec les dirigeants de ces pays dans la lutte anti-terroriste. La société militaire privée est aussi fortement sollicitée au Burkina Faso voire le Niger pour aider à la lutte contre le terrorisme, alors qu’elle est accusée d’exactions au Mali et en Centrafrique par l’occident. Des accusations que Wagner a toujours rejeté et la Russie, elle, récuse d’être dans une démarche visant à piller les ressources du continent africain.

Pour Anna Evstigneïeva, représentante permanente adjointe de la Russie auprès des Nations unies, la présence de la Russie empêche les pays occidentaux à renverser les régimes qui leur sont pas favorables en Afrique.

Le panafricanisme mis en avant!

Le panafricanisme est un mouvement et une idéologie politiques qui promeut l’indépendance totale du continent africain et encourage la pratique de la solidarité entre les Africains et les personnes d’ascendance africaine, où qu’ils soient dans le monde, indépendamment de leurs origines ethniques, leurs appartenances religieuses, ou leurs apparences physiques.

Dans leurs prises de positions sur des réseaux sociaux ou sur des chaines de télévisions, Kemi Seba et Nathalie Yamb misent tout sur le panafricanisme. Les deux activistes devenus ennemis de la France ne cessent de rappeler que leur combat est pour l’autodétermination de l’Afrique et l’éveil de la conscience africaine. Il en est de même pour la chaîne Afrique Média qui s’illustre comme le défenseur des intérêts de l’Afrique. Sauf que, leurs activités est tout, sauf favorable à l’occident.