Kavinsky retrouvé sans vie à son domicile : The Weeknd lui avait laissé un message quelques jours plus tôt

Le DJ français Kavinsky a été retrouvé mort à son domicile parisien le mardi 28 juillet 2026 à l’âge de 50 ans, a annoncé la presse. Selon Le Parisien, l’artiste se plaignait de maux de tête depuis plusieurs jours et la piste d’un accident vasculaire cérébral est envisagée. Le parquet de Paris a lancé une procédure visant à déterminer les causes du décès, rapporte Le Figaro.

Figure majeure de la scène électro française, Kavinsky s’était notamment fait connaître du grand public grâce au titre Nightcall, extrait de la bande originale du film Drive avec Ryan Gosling, et repris lors d’événements internationaux comme les Jeux Olympiques de Paris. Son œuvre, marquée par une esthétique néo-rétro mêlant synthés et atmosphères nocturnes, lui avait valu une reconnaissance au-delà des cercles électroniques.

Les informations publiées par les médias précisent que l’artiste avait souffert de maux de tête pendant plusieurs jours avant d’être découvert sans vie dans son appartement parisien. Aucune confirmation officielle sur la cause exacte du décès n’a encore été diffusée par les autorités judiciaires au-delà de l’ouverture de la procédure citée par Le Figaro.

Pluie d’hommages depuis l’annonce de la mort de Kavinsky

La disparition de Kavinsky a suscité une salve d’hommages immédiats sur les réseaux sociaux et dans les milieux culturels. Sur X, la ministre de la Culture, Catherine Pégard, a salué « l’une des voix les plus singulières » de la France et rappelé l’empreinte durable de son travail, de Nightcall à sa présence dans la culture populaire contemporaine.

Le président de la République, Emmanuel Macron, a publié un message sur Facebook évoquant Kavinsky comme une « fierté française pour toujours », des mots qui ont été relayés et commentés dans la presse. Le rôle de l’artiste dans l’exportation de la scène électronique française a également été souligné par de nombreux collègues et observateurs.

Parmi les hommages internationaux, celui du chanteur canadien The Weeknd avait déjà attiré l’attention début juillet. Lors d’un concert au Stade de France, The Weeknd avait rendu hommage aux artistes et aux créateurs parisiens qui l’ont influencé en citant Daft Punk, Justice, Charlotte Gainsbourg, Gaspar Noé et Kavinsky. Le journaliste Nicolas Malaboeuf a relayé cette déclaration sur X, rappelant l’influence de la scène française sur la carrière du chanteur.

Les réactions publiques soulignent la place singulière de Kavinsky dans la musique contemporaine, à la croisée de la culture cinématographique, des bandes originales et de la scène électronique. Les médias nationaux cités dans les premiers comptes rendus restent les principales sources des informations médicales et judiciaires disponibles à ce stade.