Juventus: « je suis venu ici pour gagner », les premiers mots de Di Maria

Angel Di Maria a été officiellement présenté à la presse ce lundi par la Juventus. L’occasion pour le joueur argentin de donner les raisons qui l’ont motivé à rejoindre la Vieille Dame.

Angel Di Maria est un joueur de la Juventus depuis quelques jours. Ce lundi, l’international argentin a été présenté à la presse. L’ancien attaquant du PSG et du Real Madrid a notamment expliqué pourquoi il a accepté de rejoindre le club piémontais, alors qu’il était également courtisé par le FC Barcelone.

«Ma tête est désormais uniquement et exclusivement à la Juve. Je suis venu ici pour gagner et travailler avec ce grand club, on pensera à l’équipe nationale le moment venu d’y penser. Je veux gagner avec la Juventus (…) Si une équipe importante comme la Juve vient te chercher, il est presque impossible de dire non. Ils ont attendu patiemment la fin de mon contrat, pendant 40 jours. J’avais très envie de venir ici et quand on était tranquille avec ma famille, le moment est venu», a déclaré Di Maria.

L’international argentin a ensuite avoué avoir bénéficié des conseils de certains anciens de la maison. «J’ai parlé principalement avec Paulo (Dybala) et je comprends à présent ce qu’il m’a dit, c’est-à-dire que c’est une équipe importante mais en même temps c’est comme une famille. C’est ce que je perçois, tout le monde m’a très bien traité. Beaucoup de coéquipiers ont tenu à ce que je vienne, il en va de même pour Buffon comme je l’ai déjà dit», explique l’ancien joueur de Manchester United.

Lié à la Juventus pour seulement une année, Angel Di Maria aura la lourde responsabilité de redonner du tonus à une attaque turinoise irrégulière depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Un secteur offensif qui a également perdu Paulo Dybala cet été.