BENIN WEB TV

Justice communautaire: Cotonou abrite une réunion de haut niveau de la CEDEAO pour renforcer l’exécution de ses arrêts

La ville de Cotonou devient le centre névralgique des réflexions sur l’efficacité de la justice ouest-africaine.

Edouard Djogbénou
Edouard DjogbénouVoir tous ses articles
Publié le à · Mis à jour le
Diplomatie
385vues
Justice communautaire: Cotonou abrite une réunion de haut niveau de la CEDEAO pour renforcer l’exécution de ses arrêts
Publicité
1 min de lecture
Google NewsCommenter

Du mercredi 17 au vendredi 19 juin 2026, la capitale économique béninoise accueille la deuxième réunion des Autorités Nationales Compétentes (ANC), un rendez-vous institutionnel majeur organisé par la Cour de justice de la CEDEAO.

Cette rencontre de haut niveau vise un objectif crucial pour la crédibilité de l’organisation : renforcer le respect et l’application effective des décisions de justice rendues par la Cour communautaire au sein de ses États membres.

​Pendant trois jours, ce forum réunit un panel prestigieux composé de représentants des autorités nationales désignées par les pays membres, de responsables de la Commission de la CEDEAO, ainsi que de membres du Parlement de la communauté. Des experts juridiques chevronnés et de hauts fonctionnaires de la Cour de justice de la CEDEAO prennent également part aux travaux pour analyser les goulots d’étranglement qui freinent encore l’application des arrêts.

Les discussions s’annoncent denses, tant l’enjeu touche directement à la souveraineté des États face aux engagements communautaires qu’ils ont librement souscrits.

​Ce rendez-vous de Cotonou intervient dans un contexte où la question de l’exécution des décisions de la Cour de la CEDEAO se pose avec insistance dans plusieurs pays de la sous-région. En fédérant les acteurs politiques et juridiques de premier plan, la Cour espère harmoniser les mécanismes nationaux de mise en œuvre et lever les barrières administratives ou politiques.

L’issue de cette session de travail devrait déboucher sur des recommandations concrètes pour que les arrêts de la Cour ne restent plus de simples déclarations d’intention, mais se traduisent par des actes juridiques contraignants et respectés sur tout l’espace ouest-africain.

Articles liés

Bénin-Niger : les experts finalisent leurs travaux sur la réouverture de la frontièreBénin-Niger : les experts finalisent leurs travaux sur la réouverture de la frontièreDiplomatie: un émissaire du président mauritanien reçu au Palais de la Marina par Romuald WadagniDiplomatie: un émissaire du président mauritanien reçu au Palais de la Marina par Romuald WadagniBénin : après Dakar et Bamako, Romuald Wadagni reçu par Horta Inta-A Na Man, chef de la junte en Guinée-BissauBénin : après Dakar et Bamako, Romuald Wadagni reçu par Horta Inta-A Na Man, chef de la junte en Guinée-BissauWadagni et Goïta relancent la Grande Commission mixte de coopération Bénin – MaliWadagni et Goïta relancent la Grande Commission mixte de coopération Bénin – Mali

Commentaires

Les commentaires se chargent lorsque vous arrivez ici.

Merci pour votre lecture — publicité
© 2026 BENIN WEB TV