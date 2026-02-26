Julie Ferrier : l’incident des César de 2009 était un sketch

Le 26 février 2026, la 51e cérémonie des César du cinéma se tiendra à Paris pour récompenser les films sortis en France en 2025. Présidée par Camille Cottin et présentée par l’acteur Benjamin Lavernhe , la soirée met en lice notamment Nouvelle Vague de Richard Linklater (dix nominations) ainsi que Dossier 137, L’Attachement et L’Inconnu de la Grande Arche (huit nominations chacun). Un César d’honneur sera remis à l’acteur américain Jim Carrey .

Organisée par l’Académie des arts et techniques du cinéma, la cérémonie récompense chaque année les films sortis l’exercice précédent. Benjamin Lavernhe, maître de la soirée, est également attendu à l’affiche d’une comédie intitulée De la Comédie-Française programmée en juillet, information mentionnée dans la présentation officielle.

La 51e édition se déroule exceptionnellement un jeudi : le lendemain, TF1 diffusera le spectacle 2026 des Enfoirés, enregistré à l’Accor Arena de Paris. À l’approche de la cérémonie, les précédents moments marquants des César reviennent dans les mémoires du public et des professionnels.

Le geste de Julie Ferrier aux César 2009

Lors de la 34e cérémonie, en 2009, Antoine de Caunes présentait la remise du César du meilleur court métrage et annonçait, dans un sketch, la venue sur scène d’un personnage fictif nommé Sandrine Moulet. L’initiative faisait partie d’un numéro orchestré par l’humoriste et comédienne Julie Ferrier, alors perçue comme une révélation.

Apparue en robe de soirée, Julie Ferrier a laissé volontairement glisser le tissu au moment de s’avancer vers le micro, provoquant l’exposition de son sein droit. La scène, diffusée en direct, a créé un instant de stupeur dans la salle : la comédienne britannique Emma Thompson, assise à proximité de Dustin Hoffman, est montée sur scène pour remettre en place la robe, estimant initialement qu’il s’agissait d’un accident.

Le geste a alimenté les interrogations pendant des années sur le caractère volontaire ou non de cette image. En 2025, Julie Ferrier a confirmé lors de son passage dans l’émission Un dimanche à la campagne qu’il s’agissait d’un sketch. Elle a précisé que l’action faisait référence à l’un de ses personnages de scène et à des précédents « accidents » sur tapis rouge, citant notamment des cas médiatiques antérieurs.

Selon les récits rapportés, après la cérémonie et au dîner au Fouquet’s, l’actrice aurait croisé l’acteur Sean Penn, qui lui aurait exprimé son admiration pour l’intervention en la qualifiant de « génie ». Emma Thompson, quant à elle, aurait présenté des excuses à Julie Ferrier après avoir compris qu’il s’agissait d’un second degré.