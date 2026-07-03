Julian Bugier se lâche en plein JT avec une remarque sur le défilé aérien du 14 juillet

Lors de son journal télévisé diffusé sur France 2, Julian Bugier s’est penché sur les préparatifs en cours pour le 14 juillet, fête nationale célébrée chaque année en France. L’attention était centrée sur le traditionnel défilé aérien, moment très attendu des festivités, qui attire toujours un large public grâce à ses prouesses spectaculaires dans le ciel. Le reportage a notamment montré les répétitions des pilotes, avec des images impressionnantes des formations et figures acrobatiques réalisées par la Patrouille de France et d’autres appareils participant à l’événement.

Les téléspectateurs ont ainsi pu découvrir les coulisses des derniers réglages techniques et logistiques nécessaires pour assurer la réussite de ce défilé, qui se déroule habituellement au-dessus des Champs-Élysées à Paris. Ce rendez-vous annuel est l’un des symboles forts de la journée du 14 juillet, combinant tradition militaire et spectacle aérien, et suscitant toujours une grande admiration.

Julian Bugier, connu pour son sérieux et sa rigueur professionnelle à l’antenne, a cependant surpris par une note d’humour inattendue en clôture de son sujet. Alors que la séquence touchait à sa fin, il a lancé avec un sourire : « Ça donne envie de s’envoler en l’air ! ». Cette remarque légère et pleine de spontanéité a détonné dans le cadre habituellement formel du journal de 20 heures, offrant un moment de détente aux téléspectateurs.

Une touche d’humour inattendue qui fait réagir les internautes

Cette petite phrase, prononcée sur un ton détendu et moins conventionnel, a rapidement éveillé la curiosité et amusé les internautes sur les réseaux sociaux. De nombreux commentaires ont souligné cette rare apparence de décontraction de Julian Bugier, dont le style est en général plus réservé et sérieux. Certains internautes ont même évoqué un léger lapsus, interprétant la phrase comme un trait d’humour frais et spontané.

Parmi les réactions, un internaute a plaisanté : « Ça donne envie de s’quoi en l’air. On a frôlé le drame là non ? », illustrant avec humour l’attention portée à cette sortie inhabituelle. D’autres ont simplement salué le moment de légèreté offert en plein journal télévisé, appréciant ce contraste avec le ton généralement solennel des informations nationales.

Ces réactions témoignent de l’attention que portent les téléspectateurs aux présentateurs de JT lorsqu’ils sortent des habitudes de leur posture classique. Julian Bugier, qui fait partie des figures emblématiques du service public audiovisuel en France, a ainsi donné un moment de pause et d’amusement, sans que cela ne porte atteinte au sérieux des informations diffusées.

Ce décalage entre le cadre formel du journal et ce trait d’humour spontané a renforcé l’intérêt porté à cette édition, mettant en lumière les préparatifs d’un des événements majeurs de la Fête Nationale, tout en humanisant la figure du présentateur, souvent perçue comme distante.