Jude Bellingham: « Je suis dix fois meilleur que la saison dernière »

-Publicité-

Double buteur lors de la victoire du Real Madrid contre Almeria (3-1) samedi, la nouvelle recrue des Merengues Jude Bellingham a confié qu’il est beaucoup plus fort que lors de la saison précédente.

Trois buts en deux matchs. C’est le bilan ahurissant de Jude Bellingham sur ses deux premières apparitions officielles sous ses nouvelles couleurs. Buteur lors de la première journée du championnat espagnol contre Bilbao (2-0), le jeune anglais a récidivé samedi soir en inscrivant un doublé lors de la victoire des siens sur la pelouse de Almeria (3-1). Interrogé sur ses débuts époustouflants chez les Merengue, l’international anglais estime qu’il est beaucoup plus fort que lors de sa dernière saison au Borussia Dortmund.

« Je pense que je suis dix fois meilleur que la saison dernière. Avec ces joueurs, avec ces coéquipiers, j’apprends. Le niveau ici est très élevé, je suis comme une éponge qui assimile tout ce qu’il y a à prendre de mes coéquipiers. Mais il y a encore beaucoup de matchs à jouer et je dois continuer à apporter ma contribution.« , a lâché Bellingham après la rencontre contre Alméria, relayé par Real France.

- Publicité-

L’ancien milieu du BVB a profité de l’occasion pour évoquer les remontada du Real Madrid, qu’il a souvent vu à la télé: « Je les ai souvent vues à la télévision quand j’étais gamin, je me souviens même m’être dit ‘Ils ne vont jamais y arriver’ et à la fin ils revenaient. Maintenant que je suis ici, je le vis moi-même. Il y a de la sérénité ici, ce soir jamais je n’ai pensé que nous allions perdre, j’ai regardé les visages de mes coéquipiers et il n’y avait aucun signe de panique. »

Articles similaires