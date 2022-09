Journée FIFA Septembre 2022 : la liste de Moussa Latoundji attendue ce lundi

Le sélectionneur des Écureuils du Bénin, Michel Dussuyer, va publier, ce lundi 12 septembre 2022, sa liste des joueurs convoqués pour les rencontres amicales face à la Mauritanie et contre Madagascar, dans le cadre de la journée FIFA de septembre.

A l’instar d’autres pays africains, le Bénin sera également de la partie pour la trêve internationale du mois de septembre. L’équipe nationale livrera deux rencontres amicales, face à la Mauritanie et contre Madagascar. Deux matchs qui se joueront à Rabat au Maroc. Le groupe disputera son premier match face aux Mourabitounes le 24 septembre. La seconde sortie cette fois-ci contre les Barea aura lieu le 27 septembre.

En prélude à ces rencontres, le sélectionneur intérimaire des Écureuils du Bénin, Moussa Latoundji, sera face à la presse, ce lundi 12 septembre 2022, à 11 heures 30 minutes, dans la salle de Conférence du stade de l’amitié Mathieu Kérékou de Cotonou. Il est attendu, au cours de cette conférence de presse, pour dévoiler la liste des joueurs retenus pour ces deux matchs. Le technicien béninois aura l’occasion de justifier ses choix dans le cadre de ces rencontres.

Sèchement battu lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 reportée à 2024, par le Sénégal (3-1) et le Mozambique (1-0), le Bénin est dernier de la poule L avec zéro point. Ces deux matchs amicaux devraient permettre à Moussa Latoundji, critiqué pour ses choix, de dégotter une équipe capable de battre le Rwanda lors de la double confrontation, comptant pour la 3è et 4è journées de ces phases qualificatives.