Journée FIFA: la réaction du gouvernement sur le triste bilan de l’équipe béninoise

Au détour d’un échange avec la presse locale, Wilfried Léandre Houngbédji a réagi à la mésaventure de la sélection béninoise au Maroc lors de la journée FIFA de septembre 2022. Et le porte-parole du gouvernement a assuré que le pouvoir en place a joué le rôle qui est le sien.

Important test pour l’équipe nationale, en course pour la phase finale de la CAN 2023 (reportée à 2024) en Côte d’Ivoire, la trêve internationale de septembre 2022 a été un fiasco pour les Guépards du Bénin. Les poulains du sélectionneur national, Moussa Latoundji, sortent en effet de cette journée FIFA avec un triste bilan de deux défaites en autant de sorties.

Battus par la Mauritanie (0-1) la semaine dernière sur notamment une grosse bourde de Saturnin Allagbé, les quarts de finaliste de la CAN 2019 ont essuyé, mardi, un nouveau revers, cette fois-ci contre Madagascar. Opposés aux Barea dans un match disputé au stade Bachir-Mohammédia, les coéquipiers du capitaine Stéphane Sessegnon, plus appelé en sélection depuis plus de deux ans, se sont inclinés sur le score de 3-1. Une nouvelle contre performance qui porte à quatre le nombre de défaite concédée par les Béninois depuis juin 2022.

Par l’intermédiaire de son porte parole, le gouvernement du Bénin a réagi à ces deux sorties ratées de l’équipe nationale. En effet, au détour d’un échange avec la presse, Wilfried Léandre Houngbédji a confié que le pouvoir de Patrice Talon a fait ce qui est le sien pour assurer une meilleure condition aux joueurs en terre marocaine.

« … Le Gouvernement a fait son travail. C’est pour ça que l’équipe a pu se retrouver en terre étrangère pour livrer ses matchs internationaux dans le cadre des journées FIFA. Je suis convaincu que le ministre Homéky pourrait vous dire ce qu’il fait au quotidien avec tout son staff pour mettre nos athlètes dans les meilleures conditions afin d’être en droit d’attendre des meilleurs résultats », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Mega Sports.

Sèchement battu lors des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2023 reportée à 2024, par le Sénégal (3-1) et le Mozambique (1-0), la bande à Jodel Dossou est dernier de la poule L avec zéro point. Désormais dos au mur, les hommes de Moussa Latoundji sont condamnés à l’exploit face au Rwanda en mars prochain.