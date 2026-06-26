Josiane Balasko admet s’être inspirée de Donald Trump

Josiane Balasko signe un roman d’aventure engagé, Le Dernier Sanctuaire (Calmann-Lévy), où lutte écologique et suspense se croisent autour d’une fiction inspirée par une mesure controversée prise aux États‑Unis ; le livre est disponible en librairie depuis le 3 juin.

Actrice reconnue du cinéma français, mère de Marilou Berry, Josiane Balasko enrichit sa carrière artistique par l’écriture. Après des rôles marquants dans des films tels que Gazon maudit, Quand vient l’automne, Les Bronzés ou Le père Noël est une ordure, elle publie un premier roman d’aventure au ton engagé qui mobilise son engagement de longue date pour l’écologie et la défense des femmes.

Dans les colonnes du magazine Gala, l’auteure explique avoir conçu son ouvrage « comme une série, sans temps morts », mêlant personnages collectifs et péripéties teintées de militantisme environnemental.

Un groupe de « Protecteurs », deux femmes et l’inspiration d’un décret américain

Le récit met en scène un groupe appelé les Protecteurs : onze personnes — « sept hommes, trois femmes et un adolescent » — retranchées dans une ancienne mine montagnarde et déterminées à protéger « les derniers animaux sauvages » contre des puissances disposées à faire de la nature « un terrain de chasse pour milliardaires en quête de trophées ».

La trame s’ébranle lorsqu’en plein hiver deux femmes font irruption dans le refuge : Tomassa, décrite comme « une vieille Indienne aveugle, mais d’une lucidité troublante », et Lucie, « une jeune héritière fantasque… pas si écervelée qu’elle en a l’air ». Leur arrivée est présentée comme un élément perturbateur qui « porte en elles à la fois le danger… et l’espoir », selon le résumé diffusé par l’éditeur.

Josiane Balasko indique que l’impulsion de ce roman lui est venue d’un événement politique américain : « Donald Trump et son décret pour que les chasseurs aient le droit de tuer des ours pendant leur hibernation, afin de permettre des forages de pétrole, ont été un déclencheur pour l’écriture de ce livre », confie‑t‑elle dans Gala. Elle rattache également son attrait pour les récits d’aventure à sa jeunesse, évoquant les lectures de la Bibliothèque verte que lui faisait découvrir son frère, de dix‑sept ans son aîné.

Sur le plan éditorial, Le Dernier Sanctuaire est publié chez Calmann‑Lévy. L’auteure insiste sur le rythme et la construction narrative, voulant offrir au lecteur une expérience proche d’une série télévisée, sans temps morts, et centrée sur la résistance collective face à des logiques extractivistes et cyniques.

Le roman articule ainsi tension dramatique et prise de position : la défense de la faune sauvage occupe la première place dans un récit où s’entrelacent enjeux humains, confrontations et révélations liées aux personnages. Le livre est mis en vente depuis le 3 juin.