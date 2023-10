Jon Fosse: l’écrivain norvégien décroche le prix Nobel de littérature 2023

- Publicité-

L’écrivain norvégien Jon Fosse, 64 ans, a été désigné lauréat du prix Nobel de littérature 2023 pour son œuvre exceptionnelle, caractérisée par des pièces de théâtre et une prose novatrice qui donnent une voix à l’indicible.

Jon Fosse, est le nouveau lauréat du prix Nobel de littérature 2023. L’information a été annoncée ce jeudi par l’Académie suédoise. Il devient ainsi le quatrième auteur norvégien à recevoir le prix Nobel de littérature, rejoignant ainsi les rangs illustres de Bjornstjerne Bjornson (1903), Knut Pedersen Hamsun (1920) et Sigrid Undset (1928).

Le comité Nobel de littérature a salué l’œuvre de Jon Fosse, décrivant son travail comme fasciné par le pouvoir hypnotique et musical du langage, tout en explorant les mystères et les énigmes qui échappent à sa compréhension. « Son immense œuvre, couvrant une variété de genres, comprend une quarantaine de pièces de théâtre et une richesse de romans, de recueils de poésie, d’essais, de livres pour enfants et de traductions. Fosse allie un enracinement dans la langue et la nature de son origine norvégienne avec des techniques artistiques dans le sillage du modernisme. », a souligné Anders Olsson, président du comité.

Né en 1959 à Haugesund, sur la côte ouest de la Norvège, Jon Fosse a grandi à Strandebarm. Sa vie a été marquée par un événement traumatisant à l’âge de sept ans, lorsqu’il a échappé de peu à la mort dans un accident. Cette expérience profonde a été, selon ses propres mots, l’élément déterminant qui a forgé son chemin en tant qu’artiste.

À l’origine, Jon Fosse aspirait à devenir guitariste de rock, mais il a rapidement découvert sa passion pour l’écriture. Son premier roman, intitulé « Raudt, svart » (Rouge, Noir), a été publié en 1983. Il a également écrit sa première pièce de théâtre, « Og aldri skal vi skiljast » (Et nous ne nous séparerons jamais), qui a été mise en scène au Théâtre national de Bergen en 1994. Toutefois, la pièce qui l’a véritablement propulsé sur la scène internationale est « Nokon kjem til å komme » (Quelqu’un va venir) en 1999.