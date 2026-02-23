Lors de la 79e cérémonie des British Academy Film Awards (BAFTA), dimanche 22 février au Royal Festival Hall de Londres, le militant écossais John Davidson , atteint du syndrome de la Tourette et sujet du film I Swear, a perturbé à plusieurs reprises la remise des prix par des tics verbaux enregistrés par les micros de la salle. L’incident, survenu en présence du prince William et de Kate Middleton, a conduit l’animateur Alan Cumming à demander la compréhension du public.

Lors de la 79e cérémonie des British Academy Film Awards (BAFTA), dimanche 22 février au Royal Festival Hall de Londres, le militant écossais John Davidson, atteint du syndrome de la Tourette et sujet du film I Swear, a perturbé à plusieurs reprises la remise des prix par des tics verbaux enregistrés par les micros de la salle. L’incident, survenu en présence du prince William et de Kate Middleton, a conduit l’animateur Alan Cumming à demander la compréhension du public.

La cérémonie a récompensé Une bataille après l’autre de Paul Thomas Anderson, qui a remporté six prix dont celui du meilleur film et du meilleur réalisateur. Sean Penn a reçu le BAFTA du meilleur acteur dans un second rôle et Robert Aramayo a été sacré meilleur acteur pour son rôle dans I Swear, film inspiré du parcours de John Davidson.

La Tourette, trouble neurologique caractérisé par des tics moteurs et vocaux involontaires, a expliqué une partie des manifestations entendues lors de la soirée, d’après les précisions données en salle et les images diffusées.

Publicité

Détails des interventions verbales et réactions pendant la cérémonie

Les premières manifestations de Davidson ont été captées pendant le discours d’ouverture de Sara Putt, présidente des BAFTA, lorsque des micros ont enregistré une interjection traduite par les médias comme « Ferme ta gueule« . Selon les enregistrements, d’autres tics verbaux ont suivi au fil de la soirée.

Plus tard, lors de l’annonce du prix du meilleur film familial, des spectateurs et les micros ont relevé un nouvel interjet involontaire perçu comme « Fuck you« . Ces séquences ont été remarquées et commentées par plusieurs médias présents à la cérémonie.

Le moment le plus sensible a été noté lors de la remise du prix des meilleurs effets visuels par Michael B. Jordan et Delroy Lindo, quand a été entendu ce que les témoins et les enregistrements ont qualifié de « N word« , expression couramment utilisée pour désigner l’injure raciale « Nigger » (terme précisé par certains organes de presse).

Publicité

Face aux perturbations, l’animateur Alan Cumming est intervenu pour indiquer que le public avait peut‑être entendu un langage « fleuri » et a remercié l’assistance pour sa compréhension. Selon plusieurs sources, John Davidson a quitté les lieux de son propre chef, sans qu’il soit demandé explicitement de le faire.

Le film I Swear, qui raconte le parcours de Davidson, était en lice et a valu à Robert Aramayo le prix du meilleur acteur, devant des nommés tels que Timothée Chalamet pour Marty Supreme, Leonardo DiCaprio pour Une bataille après l’autre et Ethan Hawke pour Blue Moon.

Des captures et extraits de la soirée ont été relayés sur les réseaux sociaux et repris par des médias internationaux, notamment un message de TMZ signalant que John Davidson avait été entendu proférer le mot en question lors de la présentation de Michael B. Jordan et Delroy Lindo.

Publicité