Le président américain Joe Biden a promis ce jeudi, de ne « jamais, jamais, jamais » reconnaître les résultats des référendums « orchestrés par la Russie » en Ukraine.

Après le chef de la diplomatie américaine, c’est le patron de la Maison Blanche qui affirmé la position des États-Unis sur la question des référendums en cours dans plusieurs régions de l’Ukraine.

Le président américain a affirmé que les États-Unis ne reconnaîtront « jamais, jamais, jamais » le résultat des référendums d’annexion organisés dans quatre régions ukrainiennes, que Vladimir Poutine devrait officialiser demain au cours d’une cérémonie à Moscou.

« Je veux être très clair à ce sujet: les États-Unis ne reconnaîtront jamais, jamais, jamais les revendications de la Russie sur le territoire souverain de l’Ukraine« , a ainsi affirmé le président américain lors d’un sommet à Washington. « Les soi disant référendums ont été une parodie, une absolue parodie. Les résultats ont été orchestrés à Moscou », a-t-il souligné.

Selon les résultats de la commission chargée de ses référendums, le « oui » a largement remporté sur le « non » au terme des referendusms. L’Otan et ses alliés ont critiqué le processus des referendusms en cours et ont souligné qu’il ne reconnaîtront pas les résultats de ses référendums. L’ONU a, elle aussi, apporté son soutien à l’intégrité territoriale de l’Ukraine.