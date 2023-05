Joe Biden prêt à travailler avec le vainqueur de l’élection présidentielle en Turquie

- Publicité-

Le président américain Joe Biden se réjouit de collaborer avec le prochain vainqueur de l’élection présidentielle en Turquie, affirme la Maison Blanche.

La Maison Blanche a confirmé l’enthousiasme du président américain Joe Biden à l’idée de travailler avec le futur président élu de la Turquie, quel qu’il soit. Dans un communiqué officiel, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a également félicité les Turcs pour leur participation active lors du récent scrutin.

Dans un geste diplomatique soulignant l’engagement des États-Unis envers les relations bilatérales avec la Turquie, la Maison Blanche a exprimé l’optimisme du président Joe Biden quant à la perspective de collaborer avec le prochain vainqueur de l’élection présidentielle turque. Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a souligné que quel que soit le résultat des élections, les États-Unis étaient prêts à travailler en étroite collaboration avec le nouveau dirigeant turc pour renforcer les liens entre les deux pays.

En saluant la participation active des Turcs à l’élection, la Maison Blanche a tenu à féliciter le peuple turc pour sa mobilisation et son engagement démocratique. Cette reconnaissance témoigne de l’importance accordée par les États-Unis à la démocratie en Turquie et à la stabilité régionale dans la région.

La déclaration de la Maison Blanche témoigne de la volonté de Joe Biden de renforcer les liens entre les deux nations et de travailler en partenariat avec le nouveau dirigeant turc pour relever les défis communs et promouvoir la paix et la prospérité dans la région.