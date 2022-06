Joe Biden: « Poutine espérait que le G7 se divise mais nous ne l’avons pas fait »

Le président américain Joe Biden s’en est pris à son homologue russe Vladimir Poutine au sommet du G7, ce mardi, et a, par la même occasion, appelé le G7 et l’OTAN, à « rester ensemble » contre l’offensive russe en Ukraine.

Le G7, réuni en sommet dimanche en Bavière, et l’Otan doivent « rester ensemble » contre « l’agression » russe de l’Ukraine, a déclaré Joe Biden avant un entretien avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Le président russe Vladimir Poutine espérait « que, d’une manière ou d’une autre, l’Otan et le G7 se divisent », a-t-il ajouté. « Mais nous ne l’avons pas fait et nous ne le ferons pas », a-t-il assuré.

« Ensemble, le G7 va annoncer que nous allons interdire l’or russe, une source d’exportation majeure, ce qui privera la Russie de milliards de dollars », a tweeté le président américain Joe Biden. En attendant une annonce collective à l’issue de la réunion mardi, Washington, Londres, Ottawa et Tokyo ont d’ores et déjà annoncé un embargo sur l’or nouvellement extrait en Russie, sans viser celui déjà vendu.

« Ces mesures frapperont directement les oligarques russes et s’attaqueront au cœur de la machine de guerre de Poutine », a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson dans un communiqué. « Poutine dilapide ses ressources en baisse dans cette guerre inutile et barbare. Il nourrit son ego aux dépens des peuples ukrainien et russe », a-t-il ajouté, appelant ses alliés à « affamer » le pouvoir russe.

Washington s’est fixé trois grands objectifs pour le G7 : augmenter encore la pression sur Moscou ; faire des propositions concrètes pour répondre à la flambée des prix de l’énergie et de l’alimentation ; et lancer un partenariat sur les infrastructures avec des pays en développement.