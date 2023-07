Joe Biden: « Nous ne tremblerons pas devant les provocations de Poutine »

- Publicité-

Le président américain Joe Biden a souligné ce mercredi, la détermination de l’OTAN face aux menaces de Vladimir Poutine et réaffirmé le soutien inébranlable de l’Alliance à l’Ukraine.

Dans une allocution solennelle, le président américain Joe Biden a fermement réaffirmé ce mercredi, la solidité de l’OTAN et sa détermination à soutenir l’Ukraine face aux provocations de Vladimir Poutine. Soulignant que l’Alliance était plus unie que jamais, Biden a déclaré que Poutine s’était trompé en croyant que l’OTAN serait faible et divisée.

« Bientôt, l’OTAN comptera 32 membres, unis pour défendre nos peuples et nos territoires. Nous sommes liés par des valeurs démocratiques et nous ne tolérerons pas les attaques contre l’un d’entre nous », a affirmé le président américain. « Une attaque contre un pays membre de l’OTAN est une attaque contre tous, et nous répondrons avec fermeté et solidarité. »

Joe Biden a rappelé que l’unité de l’OTAN était un rempart contre les menaces qui pèsent sur les valeurs démocratiques et la liberté. Il a souligné que l’Alliance était prête à faire face à ces menaces, car elle était unie et solidaire. Le président a également réitéré le soutien de l’OTAN à l’Ukraine, exprimant le souhait de voir la fin du conflit dans cette région.

« Nous voulons tous que cette guerre se termine. L’Ukraine a le droit de décider de son propre avenir et de vivre en paix », a déclaré Biden. « Nous ne tremblerons pas devant les provocations de Poutine. Nous continuerons à soutenir l’Ukraine et à défendre les valeurs qui nous sont chères. »

En concluant son discours, Joe Biden a insisté sur le fait que l’OTAN était plus unie que jamais dans son histoire et que personne ne pouvait piétiner le pouvoir de leur unité. Il a souligné que Poutine avait sous-estimé la résolution de l’Alliance et que face à la menace contre les valeurs démocratiques et la liberté, tous les membres de l’OTAN avaient réagi avec détermination.