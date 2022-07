Joe Biden annonce un sommet USA-Afrique pour décembre 2022

Un sommet de grande envergure aura lieu en décembre prochain entre plusieurs pays africains et les Etats-Unis, a annoncé mercredi 20 juillet, le président Joe Biden. Le sommet va beaucoup plus aborder la sécurité alimentaire et le changement climatique.

Fin 2022 à Washington, un sommet USA-Afrique aura lieu du 13 au 15 décembre et connaitra la participation d’une cinquantaine de dirigeants africains.

« Ce sommet démontrera l’engagement durable des Etats-Unis envers l’Afrique et soulignera l’importance des relations entre les Etats-Unis et l’Afrique et d’une coopération accrue sur des priorités mondiales communes », a déclaré Joe Biden dans un communiqué.

Le sommet visera à établir un nouvel engagement économique, à promouvoir la démocratie et les droits humains, à faire progresser la paix et la sécurité et à relever des défis tels que la sécurité alimentaire et le changement climatique ainsi que la pandémie de COVID-19, a dit Joe Biden.

Il convient de noter que l’ancien président des Etats-Unis Barack Obama avait tenu un sommet similaire à Washington en 2014, lorsque Joe Biden était son adjoint.