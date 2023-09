Joe Biden annonce la livraison des chars Abrams à l’Ukraine

- Publicité-

Le président américain Joe Biden a annoncé que les premiers chars Abrams seront livrés à l’Ukraine la semaine prochaine, dans le cadre d’une nouvelle tranche d’assistance militaire évaluée à 325 millions de dollars pour renforcer la sécurité de Kiev.

Lors d’une déclaration jeudi, le président américain Joe Biden a confirmé que les premiers chars Abrams seraient livrés à l’Ukraine « la semaine prochaine ». Cette annonce intervient dans le contexte des tensions persistantes entre l’Ukraine et la Russie, ainsi que des préoccupations concernant la sécurité dans la région.

Les chars Abrams, considérés comme l’un des meilleurs chars de combat au monde, sont une acquisition significative pour l’Ukraine dans sa quête de renforcement de sa capacité de défense. Cette livraison vise à renforcer la capacité de l’Ukraine à faire face à toute menace potentielle dans un contexte où les inquiétudes sécuritaires persistent dans l’est de l’Ukraine, notamment dans la région du Donbass.

En plus de la livraison des chars, Joe Biden a également annoncé l’approbation d’une nouvelle tranche d’assistance militaire pour l’Ukraine, d’une valeur d’environ 325 millions de dollars. Cette assistance vise à soutenir les forces armées ukrainiennes dans leur effort pour maintenir la stabilité et la sécurité dans le pays. Elle comprendra probablement une gamme d’équipements militaires, de fournitures et de formations pour renforcer la capacité de l’Ukraine à faire face à d’éventuelles menaces.