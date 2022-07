Joan Laporta: « (…) Je désire que le chapitre de Messi au Barça ne soit pas terminé »

Interrogé par ESPN, le président du FC Barcelone Joan Laporta a grandement ouvert la porte à un retour de Lionel Messi.

Reverra-t-on Lionel Messi sous les couleurs du FC Barcelone un jour? Parti du côté du PSG l’été dernier, l’argentin semble vouloir s’inscrire dans la durée avec le club parisien, malgré toutes les rumeurs qui l’annonce sur le départ. Mais le président du Barça, Joan Laporta, laisse la porte grandement ouverte pour le retour du plus grand joueur de l’histoire du club catalan.

« Je pense, j’espère et je désire que le chapitre de Messi au Barça ne soit pas terminé. Je pense que c’est de notre responsabilité que ce chapitre qui est encore ouvert, puisse avoir un moment où les choses se fassent comme elles auraient dû se faire et qu’il y ait une fin bien plus heureuse », a ainsi lancé l’avocat devant les caméras de ESPN avant de poursuivre.

« Est-ce que je me sens endetté vis-à-vis de Messi ? Oui. Moralement, comme président du Barça, j’ai fait ce que je devais faire. Mais comme président du Barça et surtout au niveau personnel, je pense que je lui suis redevable », a ainsi ajouté le patron barcelonais, qui avait dû laisser filer la Pulga pour des raisons financières il y a un an.

Reste désormais à savoir si Lionel Messi se voit revenir au FC Barcelone. Aux dernières nouvelles, le septuple Ballon d’Or a une proposition pour prolonger d’un an son contrat, jusqu’en 2024, avec le PSG selon la presse française. Mais il veut attendre la fin du Mondial au Qatar pour donner une réponse définitive.