Jingtao Peng:  » les Etats-Unis, ont fait quatre fautes graves pour la visite de Nancy Pelosi à Taiwan »

Dans une interview accordée à BENIN WEB TV, l’ambassadeur de la Chine près le Bénin, Jingtao Peng, a souligné quatre fautes graves des Etats-Unis pour la visite à Taiwan, de Nancy Pelosi, Présidente de la Chambre des représentants des États-Unis.

« Les taiwanais sont des citoyens chinois, ils sont tous des chinois, nous avons la même langue, la même culture, la même histoire, on partage la même civilisation », a déclaré mercredi, au micro de BENIN WEB TV, l’ambassadeur de la Chine près le Bénin, Jingtao Peng, qui a fermement condamné la visite à Taiwan, de Nancy Pelosi, Présidente de la Chambre des représentants des États-Unis.

Pour le diplomate chinois, cette visite est une violation flagrante de la souveraineté de la Chine et est la preuve palpable du non respect de l’engagement pris par les Etats-Unis de respecter le principe selon lequel, il n’existe qu’une seule Chine dans le monde, Taïwan faisant partie de la Chine et la République populaire de la Chine est l’unique représentation de la Chine.

« Taiwan fait partie de la Chine. Nancy Pelosi est la Présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, c’est le numéro 3 des Etats-Unis. Elle représente l’Amérique comme une autorité politique importante », a fait remarquer Jingtao Peng qui souligne que les Etats-Unis, ont fait quatre fautes pour la visite de Nancy Pelosi à Taiwan.

Une ingérence directe

D’après le diplomate Jingtao Peng, la visite de Nancy Pelosi à Taiwan, est premièrement, « une visite à l’encontre de l’engagement fait par les Etats-Unis à plusieurs reprises sur le problème de Taiwan et c’est aussi une visite qui a touché le fondement des relations diplomatiques et politiques entre la Chine et les Etats-Unis ».

Deuxièmement, ajoute M. Peng, « c’est une ingérence directe dans les affaires intérieures de la Chine. En Ukraine, ils disent qu’il faut protéger la souveraineté, l’intégrité etc.. Mais à Taiwan, ils font une ingérence directe dans les affaires intérieures de la Chine. « Troisièmement, c’est un engagement ouvert à l’indépendance de Taiwan, parce que le parti au pouvoir à Taiwan est un parti séparatiste qui a inscrit sa volonté de poursuivre l’indépendance de l’île dans le programme du parti. Un engagement qu’il faut fermement stopper ».

« Quatrièmement, il s’agit du sabotage de la paix et de la stabilité de la sous-région », a souligné Jingtao Peng, insistant que « le problème de Taiwan est une question à résoudre entre deux frères, alors, nous espérons le résoudre par la voie pacifique, mais nous n’accepterons jamais une ingérence extérieure, nous n’avons pas besoin d’un arbitre extérieur« .

Les tensions entre la Chine et les États-Unis sont montées d’un cran depuis la visite à Taïwan effectuée par la présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi. La Chine qui considère cette visite comme une violation de sa souveraineté, a annoncé des sanctions contre les USA et particulièrement contre Nancy Pelosi et sa famille.