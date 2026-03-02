Jim Carrey aux César 2026 : l’Académie met fin aux théories de sosie

Jim Carrey a reçu un César d’honneur lors de la 51e cérémonie des César, organisée le 26 février à la salle de l’Olympia à Paris, et l’Académie a démenti avec fermeté les rumeurs affirmant qu’un sosie aurait pris sa place. La remise de ce trophée pour l’ensemble de sa carrière a suscité un vif intérêt médiatique, alimenté par des publications et des comparaisons visuelles qui ont fait naître des théories de remplacement.

La soirée, qui a réuni le gratin du cinéma français, était présidée par la comédienne et humoriste Camille Cottin, avec Benjamin Lavernhe en maître de cérémonie. Le César du meilleur film a été attribué à Carine Tardieu pour L’Attachement. Les César de la meilleure actrice et du meilleur acteur ont respectivement été remis à Léa Drucker pour Dossier 137 et à Laurent Lafitte pour La femme la plus riche du monde. Après plus de quarante ans de carrière, Franck Dubosc a obtenu le César du meilleur scénario original pour Un ours dans le Jura.

Outre la remise du César d’honneur à Jim Carrey, des internautes ont relevé des différences présumées dans son apparence lors de la cérémonie — teinte des yeux, traits du visage — et des images comparatives ont circulé. L’une d’elles, relayée par l’artiste drag et transformiste Alexis Stone, mettait côte à côte des photographies de l’acteur et des éléments (prothèse, fausses dents, perruque) laissant supposer, pour certains, qu’un double aurait été utilisé.

L’Académie des César dément et apporte des précisions

Face à la diffusion de ces publications, l’Académie des César est sortie du silence par la voix de Grégory Caulier, délégué général des César. Interrogé par Variety, il a apporté des précisions sur la présence de l’acteur canadien-américain à Paris et sur la préparation de sa participation.

Selon Grégory Caulier, Jim Carrey a été invité et a préparé sa venue pendant plusieurs mois. L’Académie indique que l’acteur a travaillé avec assiduité la prononciation de son discours en français et qu’il y a eu huit mois d’échanges continus en amont de la cérémonie.

Le délégué général précise également la composition de l’entourage qui accompagnait Jim Carrey : son compagnon, sa fille, son petit-fils et douze proches étaient présents, ainsi que son attaché de presse de longue date. Grégory Caulier mentionne en outre la présence du réalisateur Michel Gondry, ami de longue date de l’acteur, qui avait travaillé avec lui sur plusieurs projets.

