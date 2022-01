Jeux vidéo – « Deal du siècle »: Microsoft rachète Activision-Blizzard pour 69 milliards de dollars

Avec cette méga-acquisition, le géant du logiciel va mettre la main sur les licences d’Activision Blizzard que sont Call of Duty, Candy Crush ou encore World of Warcraft. Pour devenir le Netflix du jeu vidéo, Microsoft étoffe son catalogue de contenus.

Si la transaction est confirmée, il s’agira de la plus grosse acquisition du secteur, très loin devant le rachat de Zynga par Take-Two pour 12,7 milliards de dollars annoncé la semaine dernière. « Faire tomber Activision Blizzard dans l’escarcelle de Microsoft Gaming, c’est une opération sensationnelle », a réagi Daniel Ahmad, analyste chez Niko Partners. « Et cela montre l’importance qu’a prise l’industrie des jeux dans le monde ».

Ce serait le plus important rachat jamais réalisé par le groupe informatique de Redmond (dans l’État de Washington), bien devant celui de LinkedIn en 2016 pour 26,2 milliards de dollars. Le montant peut sembler exorbitant dans l’absolu, mais « étant donné les atouts (d’Activision) et l’alignement des stratégies, c’est raisonnable », assure Shanti Bergel, un cofondateur de Transcend Fund.

« L’acquisition d’Activision va contribuer à faire démarrer les ambitions plus larges de Microsoft dans les jeux vidéo et sa migration vers le métavers, le jeu vidéo étant selon nous le premier secteur de monétisation du métavers », ajoute Dan Ives du cabinet Wedbush. Univers parallèle accessible via la réalité virtuelle et la réalité augmentée, le métavers est décrit comme le futur d’internet par des géants de la tech, à commencer par Facebook. Le patron de Microsoft, Satya Nadella, a d’ailleurs mentionné lors de l’annonce de rachat que les jeux vidéo joueraient « un rôle déterminant » dans le développement du métavers.

L’action d’Activision s’envole à Wall Street

L’acquisition, qui se fera sous la forme du rachat en espèces des titres d’Activision au prix unitaire de 95 dollars par action, est censée être conclue pendant l’exercice comptable 2023. L’action d’Activision s’est envolée de plus de 37 % à Wall Street après cette annonce, dans les échanges électroniques précédant l’ouverture de la Bourse, et a été suspendue quelques minutes avant de reprendre. Elle grimpait de plus de 35 %, à 88,45 dollars, vers 14 h 05.

L’annonce intervient au moment où Activision traverse une période tourmentée. Le groupe californien est accusé, par des autorités américaines et des employés, d’avoir laissé se développer une culture d’entreprise sexiste en n’ayant pas suffisamment sévi contre des cas d’agression et de harcèlement sexuels.