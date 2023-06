Jeux Universitaires du Bénin 2023: la phase zonale officiellement lancée

-Publicité-

L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) était ce mercredi le théâtre du lancement de la 10è édition de la phase zonale des Jeux Universitaires du Bénin (JUB). Le Directeur Général de l’Office béninois du sport scolaire et universitaire (Obssu), Donald Alexis Acakpo, a assisté à la cérémonie d’ouverture.

La 10è édition de la première phase des Jeux Universitaires du Bénin est officiellement lancée. Le Directeur Général de l’Office béninois du sport scolaire et universitaire (Obssu), Donald Alexis Acakpo, a en effet procédé mercredi à l’ouverture de cette phase zonale sur les installations de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). Venues des quatre coins du pays, des universités publiques et privées, regroupées en 05 zones, vont prendre part à ce tournoi.

La zone 1 comprend Parakou, Djougou et Natitingou. Abomey, Dassa et Lokossa se trouvent dans la zone 2. Abomey-Calavi et Cotonou sont respectivement dans les zones 3 et 4. La zone 5 est composée des entités universitaires de Porto-Novo et Kétou.

- Publicité-

Les universités s’affronteront dans quatre disciplines : le football, le basketball, le handball et l’athlétisme. Dans la catégorie football, on compte 66 équipes, 47 équipes pour le basketball masculin et 18 équipes pour le basketball féminin. Le handball masculin regroupe 28 équipes et le handball féminin compte 17 équipes. En ce qui concerne l’athlétisme, 42 équipes sont inscrites, totalisant 321 athlètes.

Comme lors des éditions précédentes, le Ministère des Sports et l’Office Béninois du Sport Scolaire et Universitaire (OBSSU), chargé de l’organisation, ont pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le succès de l’événement. Lors de la première journée, le mercredi 14 juin 2023, plusieurs rencontres ont eu lieu. L’équipe de la FAST-UAC a écrasé son homologue de la FSA sur un score de 5-0 dans la catégorie football.

Articles similaires