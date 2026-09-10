Jennifer Lawrence débarque enfin sur Instagram après des années loin des réseaux sociaux

Jennifer Lawrence a officiellement rejoint Instagram cette semaine avec un compte vérifié sous le nom @jlaw , tournant une page après des années passées à éviter une présence publique sur les réseaux sociaux. L’actrice américaine de 36 ans a marqué ses débuts par une première vidéo publiée le 10 septembre, dans laquelle elle annonce avec humour qu’elle compte tester la plateforme à sa façon.





Face caméra, sans mise en scène sophistiquée, la star de Hunger Games prévient qu’elle ne compte pas s’attarder si l’ambiance devient agressive. Elle plaisante sur son intolérance aux remarques négatives et poursuit la blague dans ses Stories, en demandant aux internautes de ménager « le bébé » — une façon décalée de parler d’elle-même.





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Son arrivée s’accompagne d’un autre clin d’œil : Jennifer Lawrence n’a pas pu utiliser son nom complet comme identifiant, déjà pris sur Instagram. Elle a donc opté pour @jlaw et s’en amuse directement dans sa biographie. Sa photo de profil, où elle apparaît en pleine préparation capillaire avec une boisson à la main, donne d’emblée le ton volontairement spontané du compte.





Cette entrée sur Instagram tranche avec la prudence qu’elle affichait jusqu’ici. Jennifer Lawrence avait expliqué par le passé qu’elle consultait les réseaux sociaux sans vraiment y participer, notamment pour éviter la pression, les réactions hostiles et l’exposition permanente qui accompagnent la vie numérique des célébrités.

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L’ouverture du compte a rapidement fait réagir son entourage professionnel. Plusieurs personnalités, dont les actrices Zoey Deutch et Eve Hewson, ont salué son arrivée. Pour les fans, l’intérêt tient aussi au fait que l’actrice dispose désormais d’un espace public directement identifiable, après des années durant lesquelles de nombreux profils non officiels circulaient à son nom.





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Jennifer Lawrence arrive sur Instagram dans une période de forte visibilité médiatique. Quelques jours auparavant, elle se trouvait à Paris à la Fondation Louis Vuitton, où elle a participé à la présentation du prix LVMH destiné aux jeunes créateurs de mode aux côtés de Priyanka Chopra.





Sa première prise de parole vidéo confirme pour l’instant une présence très personnelle et légère : un compte vérifié, un pseudonyme choisi par défaut et un premier message entièrement centré sur la bienveillance qu’elle attend de ses nouveaux abonnés.