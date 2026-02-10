Jenn Ayache révèle un secret sur sa mère Chantal Lauby

Chantal Lauby prête sa voix sur un titre du nouvel album de Superbus , révèle sa fille Jenn Ayache, qui compare le timbre de sa mère à celui de Brigitte Bardot . L’information, annoncée lors d’une interview sur RTL Info le 10 février 2026, concerne une reprise du morceau « Butterfly » et s’inscrit dans la promotion de l’album intitulé OK KO .

Chantal Lauby prête sa voix sur un titre du nouvel album de Superbus, révèle sa fille Jenn Ayache, qui compare le timbre de sa mère à celui de Brigitte Bardot. L’information, annoncée lors d’une interview sur RTL Info le 10 février 2026, concerne une reprise du morceau « Butterfly » et s’inscrit dans la promotion de l’album intitulé OK KO.

Jenn Ayache, chanteuse du groupe Superbus et fille de l’actrice et humoriste Chantal Lauby, a expliqué qu’elle avait intégré la voix de sa mère sur l’un des titres de l’album. Selon elle, l’initiative était d’abord « plus une vanne qu’un réel projet », puis s’est concrétisée après qu’elle eut constaté une similitude de timbre avec celui de Brigitte Bardot. La chanteuse a précisé : « C’était plus une vanne qu’autre chose, j’avais juste envie d’essayer de la faire chanter sur ce titre. Elle a une voix un peu à la Brigitte Bardot« .

Jenn Ayache a également rappelé que Chantal Lauby avait déjà publié un disque dans les années 1970, un détail confidentiel qu’elle dit être la seule à connaître publiquement : « Elle avait sorti un disque dans les années 70, mais personne ne le sait… sauf moi !« . Cette participation vocale intervient alors que le nom de Brigitte Bardot est encore présent dans l’actualité culturelle depuis son décès le 28 décembre 2025.

La contribution de Chantal Lauby et l’ADN de l’album OK KO

Sur le plan artistique, l’album OK KO mêle revisite de titres anciens et créations inédites. Jenn Ayache indique que le projet comporte des réenregistrements des classiques du groupe ainsi que douze nouveaux morceaux. Elle justifie ce parti pris par la volonté de préserver l’identité sonore du répertoire antérieur : « On ne voulait pas dénaturer les titres sortis il y a vingt ans, alors on a essayé de ne pas trop toucher à la production ».

Le choix du titre de l’album a été expliqué par la chanteuse comme représentatif de l’époque actuelle : « Ça résume bien l’époque qu’on traverse : un peu chaotique, un peu floue, mais où on finit toujours par trouver une porte de sortie. » Selon Jenn Ayache, les douze nouveaux titres s’inscrivent dans l’ADN rock du groupe : « On s’inspire de ce qu’on vit, de ce qu’on écoute. On voulait un vrai album de rock ».

La contribution vocale de Chantal Lauby se présente donc comme un élément singulier de cet album, associé à une reprise emblématique du répertoire de Superbus, « Butterfly ». L’annonce a été faite à l’occasion de la promotion de OK KO sur le plateau de RTL Info, le 10 février 2026, où Jenn Ayache est venue présenter son nouvel opus.