Jean-Yves Le Drian: Wagner pille « déjà » le Mali, mais ne cherche pas à remplacer l’Europe

Très actif et réactif sur la question du groupe Wagner au Mali, le ministre Français des affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a estimé que la société paramilitaire russe, « pille » d’ores et déjà le pays sahélien, sans remplacer l’Europe.

Au micro du Journal Du Dimanche, le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a fait une révélation sur le groupe paramilitaire russe Wagner qui est déjà présente au Mali. Wagner, « ce sont des anciens militaires russes, armés par la Russie et accompagnés par une logistique russe. En Centrafrique, ils sont allés faire de la prédation en échangeant la sécurité des autorités contre le droit d’exploiter impunément des ressources minières », a déclaré Jean-Yves Le Drian.

Le patron de la diplomatie française a fait savoir que c’est le même scénario de la Centrafrique qui se produit au Mali. « Au Mali, c’est pareil. Ils se servent déjà en ce moment des ressources du pays en échange de la protection de la junte. Ils spolient le Mali », a-t-il critiqué. Wagner utilise la faiblesse de certains Etats pour s’implanter elle-même, pas pour remplacer les Européens (dans le Sahel, NDLR), et au-delà pour renforcer l’influence de la Russie en Afrique », a encore affirmé M. Le Drian, pour qui l’objectif de l’entreprise russe est « clairement d’assurer la pérennité (… du) pouvoir » de la junte.

L’arrivée du groupe Wagner au Mali a amplifié la colère de Paris qui a pourtant fait de son mieux pour tenter de dissuader les autorités maliennes de s’offrir les services de cette société militaire russe. La tension reste tendue entre les deux pays avec notamment des diatribes les plus acerbes. D’après les récentes déclarations françaises, Paris continuera à « aider » le Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. L’Hexagone ne compte pas plier bagage du pays sahélien, malgré que les autorités et le peuple malien ne veulent plus d’elle.