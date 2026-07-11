Jean Dujardin profite d’un séjour estival à Cassis en publiant, le samedi 11 juillet, une vue prise depuis sa chambre de l’hôtel Les Roches Blanches, un établissement de standing déjà fréquenté par plusieurs personnalités. La photo, accompagnée d’une légende louant le panorama — « pas mieux » — a été relayée sur ses réseaux, attirant des commentaires de confrères et confirmant le choix du lieu pour une parenthèse au bord de la Méditerranée.

Les derniers mois ont été particulièrement chargés pour l’acteur, qui a poursuivi ses engagements professionnels tout en faisant face à des événements personnels. Le texte source évoque « plusieurs coups durs », dont la mention de Bruno Salomone, ainsi que la séparation officielle d’avec Nathalie Péchalat, actée en 2024 ; Jean Dujardin apparaît depuis comme officiellement célibataire.

Selon un proche cité par Voici et rapporté dans les éléments fournis, la décision de mettre un terme à leur vie commune aurait été prise par la mère de leurs filles, Jeanne et Alice. La source reproche à Jean Dujardin de ne pas l’avoir suffisamment soutenue pendant les Jeux olympiques, alors qu’elle présidait le Club France, et d’avoir enchaîné des tournages à l’étranger, la laissant seule. Le couple aurait déjà essayé de se donner de l’espace en vivant « sur deux étages différents » dans leur maison de Montretout.

Une pause paradisiaque

Sur la publication partagée depuis Les Roches Blanches, l’acteur met en avant une vue qualifiée de « sauvage et paisible ». Le commentaire d’un confrère, « Je suis d’accord Best spot », figure parmi les réactions, témoignant du caractère envié de l’adresse pour une échappée estivale.

L’établissement de Cassis est présenté sur son site comme alliant élégance et confort, avec une décoration inspirée de l’Art déco et des chambres offrant des vues diverses, de la cour à la mer. Cette configuration vise à proposer aussi bien des séjours romantiques que des vacances en famille, selon la communication officielle de l’hôtel reprise dans le contenu source.

Plusieurs personnalités ont déjà été signalées comme ayant séjourné à Les Roches Blanches, parmi lesquelles Guillaume Canet, Louane et Veronika Loubry, ce qui contribue à la réputation de l’hôtel comme adresse prisée des figures du monde culturel et médiatique.

Le site de l’établissement indique des fourchettes tarifaires précises selon les catégories de chambres : pour une nuit en chambre standard, les tarifs sont annoncés entre 940 et 1 290 euros ; la chambre Deluxe est proposée entre 1 140 et 1 340 euros la nuit ; enfin, la chambre Executive avec vue sur mer affiche une plage de prix comprise entre 1 632 et 2 442 euros.

La publication de Jean Dujardin met en lumière, par l’image et la légende, le choix d’un lieu identifié pour son panorama et son standing, corroboré par les informations disponibles sur les prestations et les tarifs de l’établissement.