Jean Dujardin livre son avis honnête sur George Clooney et évoque « les connards qui veulent écraser »

Jean Dujardin , en promotion pour Les Rayons et les Ombres sorti le 18 mars, a rendu un hommage appuyé à George Clooney , qu’il présente comme un “homme bien” et un professionnel attentif sur les plateaux. Le comédien français, Oscar du meilleur acteur pour The Artist en 2011, a évoqué leur rencontre, leurs collaborations et la nature de leur relation, lors d’un entretien accordé à Allociné.

Le nouveau film de Jean Dujardin, Les Rayons et les Ombres, met en scène l’histoire vraie de Jean et Corinne Luchaire, un père et sa fille pris dans l’engrenage de la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale. Le comédien, 53 ans, partage l’affiche avec Nastya Golubeva et August Diehl. Sorti en salles le mercredi 18 mars, le long-métrage s’inscrit dans la continuité d’une année où Dujardin avait déjà été remarqué pour son rôle dans L’Homme qui rétrécit de Jan Kounen.

Dans l’entretien, Jean Dujardin est revenu sur son parcours international, marqué par le succès américain de The Artist, et sur les rencontres qu’il y a faites, notamment celle avec George Clooney. Leur amitié, qui dure depuis plus de dix ans, a donné lieu à plusieurs épisodes professionnels partagés et à des témoignages publics d’estime réciproque.

Rencontre à Toronto et compagnonnage professionnel

Jean Dujardin raconte que sa première rencontre avec George Clooney a eu lieu à Toronto, peu après une projection de The Artist. Il rapporte un échange léger et complice: « Il est venu vers moi et puis je le regarde et je lui dis : “En fait, t’es vraiment très beau”. Il me dit : “Oh oui, je sais”. Je lui dis : “Mais t’es beau partout” et il me dit : “Oui, tu peux faire le tour. Regarde, j’ai même les oreilles.” » Cette anecdote illustre, selon le Français, l’ironie et la décontraction du comédien américain.

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Les deux acteurs se sont retrouvés sur le tournage de Monuments Men en 2014, expérience qui a renforcé l’admiration de Dujardin pour Clooney. Le Français a salué « cette qualité d’âme » de Clooney et sa manière de s’adresser à l’ensemble de l’équipe sur un plateau, citant un exemple : si un régisseur est débordé, Clooney demanderait à « amenez‑lui un parapluie ». Dujardin a mis en avant le souci de Clooney d’avoir « l’œil partout » et de ne pas se comporter comme une « star » au sens fantasmé du terme.

Interrogé plus largement sur les personnalités rencontrées au sommet de l’industrie, Jean Dujardin a fait part d’une observation : « Toutes les grandes stars que j’ai rencontrées étaient des gens très délicats, très gentils… parce que justement ils ont conscience qu’ils ont eu une très belle vie et savent en plus que ça peut s’arrêter. Les connards, ce sont ceux qui ne sont pas encore arrivés, qui veulent écraser et qui parlent mal et qui sont à mi‑palier. Ceux‑là, il faut les regarder et leur dire que ce sont des connards. »

Ces confidences ont été formulées lors de la promotion de Les Rayons et les Ombres sur Allociné.