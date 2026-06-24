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«Je vis au jour le jour», Messi entretient le flou sur sa participation au Mondial 2030

À 39 ans, Lionel Messi entretient le suspense sur une éventuelle participation au Mondial 2030. Le capitaine argentin, déjà en grande forme lors de la Coupe du monde 2026 avec l’Inter Miami CF, assure néanmoins ne pas se projeter au-delà du présent, préférant se concentrer sur l’échéance en cours.

Romaric Déguénon
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Football
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«Je vis au jour le jour», Messi entretient le flou sur sa participation au Mondial 2030
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Le capitaine argentin, Lionel Messi, a confié qu’il ignorait encore s’il serait présent avec sa sélection lors de la Coupe du monde 2030.Âgé de 39 ans, le joueur de l’Inter Miami CF a toutefois assuré qu’il restait pleinement concentré sur l’édition 2026 actuellement en cours. En grande forme avec l’Argentine depuis le début de la compétition, Messi a déjà marqué les esprits. L’attaquant compte cinq buts en deux rencontres disputées sous le maillot albiceleste, dont un triplé face à l’Algérie et un doublé contre l’Autriche.

Interrogé sur une éventuelle participation au Mondial 2030, Messi a répondu, selon Fabrizio Romano : « Je ne sais pas. La vérité, c’est que je n’y pense pas pour le moment. Cela semble encore loin… mais comme je l’ai déjà dit, je vis au jour le jour et je me concentre sur le présent. »

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