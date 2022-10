« Je n’en pouvais plus… », Melinda revient sur les vraies raisons de son divorce avec Bill Gates

Plus d’un an après l’annonce officielle de leur divorce, Melinda French Gates a finalement décidé de s’exprimer sur cette cette séparation qu’elle qualifie « d’incroyablement douloureuse ». Dans une nouvelle interview accordée à Fortune Magazine, la femme d’affaires est revenue sur les raisons de ce divorce.

« J’avais des raisons pour lesquelles je ne pouvais plus rester dans ce mariage », a déclaré French Gates, 58 ans, au magazine Fortune en parlant de son divorce avec Bill Gates. «Mais ce qui est étrange avec COVID, c’est qu’il m’a donné l’intimité nécessaire pour faire ce que je devais faire. C’est incroyablement douloureux, d’innombrables façons, mais j’avais les moyens nécessaires pour m’en sortir », a-t-elle poursuivi.

Parlant de comment elle a vécu cette période qu’elle qualifie de douloureuse, Melinda a déclaré que les trois enfants qu’elle partage avec Bill, Jennifer, 25 ans, Rory, 23 ans et Phoebe, 19 ans, étaient sa « principale préoccupation » pendant la séparation.

Melinda et Bill, 66 ans, ont décidé de divorcer en mai 2021 dernier après 27 ans de vie conjugale. L’ancien couple a également fondé la Fondation Bill & Melinda Gates en 2000 que les deux continuent de gérer d’ailleurs ensemble malgré leur séparation.

« Je continue de travailler avec la personne dont je me suis éloignée, et j’avais besoin de me montrer et d’être au meilleur de moi-même chaque jour. Donc, même si je pleure à 9 heures du matin et que je dois ensuite être en vidéoconférence à 10 heures avec la personne que j’ai quitté, je dois me présenter et faire de mon mieux« , a déclaré la femme d’affaires et philanthrope.