« Je ne sous-estimerai pas Ngannou », Joshua avant le combat du siècle

Anthony Joshua s’inspire de Francis Ngannou et ne le sous-estimera pas lors de leur combat en 10 rounds en Arabie Saoudite, le 8 mars prochain », a déclaré le boxeur britannique.

Joshua, 34 ans, espère qu’un KO impressionnant pourra susciter l’intérêt pour une confrontation avec Tyson Fury après que le Gypsy King ait été presque contrarié par Ngannou en octobre dernier. Ngannou, né au Cameroun, a atteint le sommet de l’UFC après avoir voyagé en tant que réfugié d’Afrique vers l’Europe, ce qui comprenait des voyages pénibles en mer et en camion. Un parcours qui a inspiré le boxeur britannique.

«Le voyage qu’il a parcouru, c’est un buteur. C’est quelqu’un qui se fixe un objectif et qui va l’atteindre. Voyager à travers ce désert. Il a dit que comme les gens qui voyagent là-bas, ils tombent de la voiture, à l’arrière du camion et ils meurent. Pensez au nombre de personnes que vous connaissez qui vous ont précédé et qui ont essayé le même chemin et que vous suivez par là. Cela prend beaucoup de temps », a déclaré Joshua.

« Il en faut beaucoup pour parcourir la Méditerranée, la mer, il a traversé, ça fait beaucoup mec. Il a dit qu’il ne savait pas non plus nager. C’est une source d’inspiration. C’est quelqu’un qui a cherché une vie meilleure et il le fait dans l’un des sports les plus durs, le sport de combat. C’est une personne déterminée et je trouve cela inspirant », a-t-il ajouté.

Le Camerounais a presque stupéfié le monde lorsqu’il a frappé Fury lors de ses débuts en boxe en octobre dernier avant que le Gypsy King ne se rétablisse pour remporter une victoire aux points et éviter l’embarras. Joshua a déclaré qu’il ne sous-estimerait pas l’ancien champion de l’UFC.

« L’aurais-je sous-estimé ? Non, le problème avec moi, c’est que je m’entraîne de la même manière pour chaque combat. Evidemment, nous nous entraînons différemment, mais je travaille toujours dur, donc je ne l’aurais pas sous-estimé », a-t-il assuré.

« Mais maintenant je sais que ce gars peut se battre, je sais. Il n’y a aucun élément de surprise, du genre : ‘Il va être de la merde, il ne pourra pas bouger, il va avoir un jeu de jambes de merde, ses pieds seront comme s’il était coincé dans le sable.’ Non, il peut bouger, il peut se manifester, donc ce sera bien de voir comment je gère cela – et comment il me traite également », a conclu AJ. Vivement le 8 mars prochain pour ce combat tant attendu.