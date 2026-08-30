Je ne marche plus : Mimie Mathy se confie sur son état de santé dans « Sept à Huit »

La comédienne Mimie Mathy, 69 ans, révèle qu’elle se déplace désormais presque exclusivement en fauteuil roulant, après quatre opérations chirurgicales qui n’ont pas permis d’enrayer la dégradation de sa mobilité. Elle se confie sur cette évolution de son état de santé dans le portrait de la semaine de « Sept à Huit », diffusé dimanche 30 août 2026 sur TF1 et présenté par Audrey Crespo-Mara.

L’actrice, connue pour son rôle dans « Joséphine, ange gardien », souffre du syndrome de la queue-de-cheval, une compression des nerfs situés à la base de la colonne vertébrale provoquée par des hernies discales. Elle avait commencé à évoquer publiquement cette dégradation de sa mobilité en juin 2026, dans le magazine belge Paris Match, avant d’y revenir plus longuement à l’occasion de ce nouveau portrait télévisé.

Quatre interventions chirurgicales ont été pratiquées ces dernières années pour élargir son canal rachidien et tenter de libérer les nerfs comprimés. La dernière opération, réalisée il y a trois ans, restera la dernière possible, explique la comédienne, qui affirme qu’une nouvelle intervention ferait courir un risque trop important pour sa mobilité restante. « Je ne marche plus. Enfin… j’ai beaucoup de difficulté à marcher », avait-elle résumé en juin dernier.

Mimie Mathy relie cette évolution à sa « configuration » physique, une allusion à l’achondroplasie, forme de nanisme dont elle est atteinte depuis sa naissance. « Ce n’est jamais facile à accepter », a-t-elle confié à Paris Match Belgique, ajoutant que ce qui était auparavant « une différence visuelle » est « devenu une différence mécanique ».

Un soutien familial revendiqué

La comédienne dit pouvoir compter sur l’entourage de son mari, Benoist Gérard, avec qui elle a célébré le 27 août 2026 ses vingt et un ans de mariage, ainsi que sur ses enfants. Elle explique s’appuyer sur ce soutien pour continuer à avancer malgré la maladie, tout en reconnaissant avoir traversé des moments de colère face à cette nouvelle épreuve.

Une étape professionnelle en préparation

Mimie Mathy a fait l’impasse sur le concert des Enfoirés en 2026, un an après y avoir fait sa première apparition publique en fauteuil roulant, en janvier 2025. Elle indique travailler désormais sur un nouveau projet de spectacle adapté à sa mobilité réduite, sans en dévoiler pour l’instant la date ni le lieu.

Le tournage du portrait diffusé dans « Sept à Huit » s’est en partie déroulé à Vaison-la-Romaine, dans le Vaucluse, où réside la comédienne.