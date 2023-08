« Je ne justifierais pas une défaite ou un match nul par… » l’entraîneur de Getafe dézingue Xavi

En conférence de presse ce dimanche après le match nul contre le FC Barcelone (0-0), l’entraîneur de Getafe José Bordalas s’en est pris à Xavi, qui a critiqué l’arbitrage et le jeu de l’adversaire.

La première journée de la Liga entre Getafe et le FC Barcelone ce dimanche soir s’est soldée par un nul (0-0) après une bataille acharnée. La rencontre a surtout été trop hachée, marquée par beaucoup trop d’agressivité, et des décisions arbitrales qui font déjà polémique. Peu après le match, l’entraîneur blaugrana Xavi a vivement critiqué les décisions de l’arbitre Cesar Soto Grado, le jugeant partial en faveur de Getafe. Bien sûr, cela n’a pas été du goût de José Bordalas, l’entraîneur des Azulones, qui a répliqué avec fermeté.

«La grandeur du football est ainsi faite qu’une petite équipe est capable de prendre un point à Barcelone. Je ne suis pas d’accord avec lui et c’est manifestement une façon de justifier le fait qu’ils n’ont pas obtenu les trois points avec une grande équipe, avec des joueurs incroyables. Ils nous ont donné beaucoup plus de cartons. Je ne pense pas que cela nous ait profité. Le match le plus agressif a été joué par Barcelone et je n’ai rien à ajouter. C’est une façon de camoufler le bon jeu de mes joueurs. Il ne me viendrait pas à l’idée de justifier une défaite ou un match nul par le jeu de l’adversaire.», a-t-il lâché en conférence de presse, relayé par Footmercato.

Malgré la polémique autour de l’arbitrage, les Aluzones peuvent néanmoins se satisfaire d’avoir pris un point face à un adversaire bien plus fort sur le papier. Des points qui compteront certainement en fin de saison.

