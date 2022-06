« Je fais partie des 26 meilleurs joueurs béninois », Mickaël Poté avant Bénin vs Mozambique

En conférence de presse ce mardi, Mickaël Poté est revenu sur les critiques sur son faible apport dans le jeu lors de la défaite contre le Sénégal (1-3). Et l’attaquant a indiqué qu’il fait partie des 26 meilleurs joueurs béninois actuellement.

Quatre jours après son débâcle au Sénégal (1-3), le Bénin retrouve les éliminatoires de la CAN 2023. Les Écureuils affrontent le Mozambique ce mercredi au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Un match comptant pour la deuxième journée des phases qualificatives du tournoi africain. Une mission importantissime pour la team béninoise qui doit prendre les trois points de la victoire pour relancer sa campagne.

En conférence de presse ce mardi, Mickaël Poté a évoqué cette rencontre face aux Mambas. Et l’attaquant béninois a assuré que les siens mouilleront le maillot. « (….) Sur le terrain chacun essaye d’apporter ce qu’il peut. En dehors aussi c’est pareil. On a peut-être plus un joueur de la qualité de Stéphane dans le groupe, mais on essaye tous de donner ce qu’on peut. Demain, avant même de parler de tactique ou de plan de jeu, je vous promets qu’on va mouiller le maillot. Retenez juste ça. On va mouiller le maillot« , a déclaré Michael Poté.

Interrogé sur ce qu’il peut encore apporter à l’équipe nationale du haut de ses 37 ans, alors que des jeunes comme Junior Olaitan, Tosin Aiyegun ou encore Ange Josué Chibozo donnent de plus en plus de satisfaction, l’attaquant de Magusa Turk Gusu en Chypre a fait savoir qu’il reste l’un des 26 meilleurs joueurs béninois actuellement. « Je veux toujours jouer. Il est vrai que je porte plusieurs casquettes en équipe nationale. La sélection nationale ce n’est pas comme en club. Aujourd’hui je fais partie des 26 meilleurs joueurs béninois. C’est pourquoi je suis là« , a-t-il ajouté.

L’atmosphère dans le groupe, à 24 heures de cette rencontre décisive contre le Mozambique également en quête de sa première victoire dans ces phases qualificatives, est aussi évoqué au cours de cet échange avec la presse.

« Entre joueurs ? L’ambiance est bonne. On parle entre nous. C’est des choses qui se font naturellement. On reste sur une défaite et là, on veut se racheter. On a un groupe qui n’a pas peur. On n’est pas des peureux. Manque d’humilité des joueurs ? C’est vous qui le dites. Pourquoi manquer d’humilité alors qu’on a rien gagné ? On a pas de stars dans notre équipe. La star c’est l’équipe. On a juste besoin de réglages. Jouer en nocturne ? Ça ne nous dérange pas. Au niveau de la chaleur c’est plutôt bien. Demain, on aura juste besoin d’une bonne ambiance au stade« , a conclu le natif de Lyon.